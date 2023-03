Tohle město není pro mladý. Arizonské Sun City je rájem výhradně pro důchodce

Miliony Američanů se po dosažení důchodového věku stěhují na jih – za slunečným počasím a klidem. Mezi jejich oblíbené destinace už více než 60 let patří i arizonské Sun City, jedna z prvních komunit ve USA vybudovaná výlučně pro důchodce. Průměrný věk zdejších čtyřiceti tisíc obyvatel je kolem 73 let, v každé domácnosti musí bydlet alespoň někdo starší 55 let, žádné děti zde žít nesmí.