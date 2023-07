Čistka pokračuje. Neviditelný Surovikin „odpočívá a není k dispozici“, o velení na Ukrajině přišel další generál

Protestní vzpoura Prigožinovy soukromé Wagnerovy skupiny proti ministru obrany Sergeji Šojguovi vzbudila koncem minulého měsíce velký rozruch. Vzápětí po jejím rychlém ukončení zmizel zástupce velitele invazních vojsk na Ukrajině Surovikin. Minulé pondělí se sice objevil na údajně aktuálním videu zveřejněném resortem obrany, podle zahraničních i ruských médií ho však už dlouho nikdo neviděl naživo.

„Nyní odpočívá. Není v současnosti k dispozici,“ prohlásil ve středu šéf obranného výboru ruského parlamentu Andrej Kartapolov. Kde se generál nachází, už ovšem neupřesnil.

Média již dříve spekulovala, že Surovikin byl zadržen. Podle tvrzení amerických zpravodajců pro deník The New York Times totiž předem věděl Prigožinově plánu zajmout ministra obrany Šojgua a náčelníka generálního štábu Valerije Gerasimova, ale nikoho na to neupozornil. K zadržení obou mužů sice nakonec nedošlo a vzpouru Prigožin odvolal, přesto si to Kreml mohl vyložit jako zradu.