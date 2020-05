Švédské město nasadilo originální zbraň proti shromažďování. Do oblíbeného parku navezlo tunu slepičího trusu

Lund/Praha V Lundu, stejně jako v mnoha dalších švédských městech, se každým rokem 30. dubna pořádá největší oslava studentského roku. Při příležitosti Valpuržiny noci, u nás známé jako filipojakubská či pálení čarodějnic, chodí do parků popíjet desetitisíce lidí, mezi nimi i mnoho studentů z místní univerzity.

Vedení města, v němž žije asi 92 tisíc obyvatel, chtělo zabránit tomu, aby se z něj stalo nové epicentrum koronaviru. Nápad oplotit městský park v centru radnice vyhodnotila jako nedostatečný, studenty se proto rozhodla odradit jinak. Do parku nechala navézt tunu slepičího trusu.

Podle starosty města Philipa Sandberga tímto řešením zabil Lund dvě mouchy jednou ranou – lidé se parku vyhnuli a hnojení blahodárně zapůsobí na místní zeleň. „Sedět v parku, který páchne po slepičích výkalech... Není to příjemný zážitek,“ napsal Sandberg na Facebooku. „Ovšem trávníku to prospěje, slepičince obsahují hodně fosforu a dusíku, takže budeme mít v létě opravdu krásný městský park,“ dodal.

Předseda městského výboru pro životní prostředí Gustav Lundblad, jenž návrh v úterý schválil, řekl pro britský deník The Daily Telegraph, že město udělalo vše potřebné, aby shromažďování předešlo. „Je to ta nejspontánnější oslava ve Švédsku, obvykle přijede okolo 30 tisíc lidí – a to by letos byla katastrofa. Pokud by se tisíce lidí snažily přelézt přes plot parku, bylo by velmi obtížné je zastavit,“ řekl Lundblad.

Uznal také, že se nevábný odér z městského parku, kam během čtvrtka radnice navozila jednu tunu trusu, zřejmě rozšíří i mimo areál parku. „Nejsem žádný expert na hnojivo, ale rozumím tomu tak, že trochu zápachu bude cítit i ve zbytku města. Jsou to koneckonců slepičí výkaly,“ sdělil Lundbland švédskému deníku Sydsvenskan.

Park byl během svátku oficiálně zavřený a vstup hlídala i policie s bezpilotními letouny. Radnice Lundu na svůj facebookový profil přidala video se záběry z hnojení. „Doufáme, že si díky tomuhle užijeme pěkné a opravdu zelené jarní a letní dny,“ napsala k příspěvku. Podle starosty se krok setkal s pozitivním ohlasem, napsal server americké televize CNN.

Svátek Valpuržiny noci se ve Švédsku – podobně jako ve střední Evropě – tradičně slaví zapalováním ohňů. Lidé se začínají bavit už brzy odpoledne a pořádají pikniky s přáteli. Oslavy švédské autority chápou jako spontánní a neorganizované, takže je nemohou zakázat. Kvůli riziku nákazy ale mnoho švédských měst požádalo své občany, aby tradici letos neslavili.

Švédsko zvolilo v boji s koronavirem mírnější opatření než jeho sousedé. Školy, restaurace či posilovny zůstaly otevřené a vláda se spoléhá spíše na osobní zodpovědnost občanů než na zákazy a omezení. V zemi je zákaz shromažďování nad 50 osob a platí doporučení omezit cestování a sociální kontakt.