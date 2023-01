Respektujte islám, jinak vám nedáme souhlas do NATO, řekl Erdogan Švédsku

Krajně pravicový dánský aktivista Rasmus Paludan v sobotu před tureckým velvyslanectvím ve Stockholmu odpoledne spálil muslimskou posvátnou knihu korán. Téhož dne se ve švédské metropoli konala samostatná demonstrace prokurdských aktivistů, kteří zároveň odmítají vstup Švédska do NATO.

„Ti, kteří dovolují takové rouhání před naším velvyslanectvím, už nemohou očekávat naši podporu jejich členství v NATO,“ řekl Erdogan v pondělním projevu po zasedání vlády. „Pokud nemáte respekt k Turecké republice či k náboženskému vyznání muslimů, tak od nás nemůžete očekávat podporu ohledně NATO“.

Zároveň kritizoval švédské úřady, které podle něj umožnily volnou aktivitu teroristických organizací. Těmi Ankara míní například kurdské organizace, jako jsou Strana kurdských pracujících (PKK) nebo milice YPG ze severní Sýrie či příznivce klerika Fethullaha Gülena, kteří podle Ankary stojí za neúspěšným pučem z roku 2016. Ankara obviňuje Švédsko z měkkého postoje ke kurdským ozbrojencům a dalším skupinám, které Turecko označuje za bezpečnostní hrozbu.

„Pokud tolik milujete členy teroristických organizací a nepřátele islámu a chráníte je, pak vám doporučujeme hledat jejich podporu pro bezpečnost svých zemí,“ řekl podle agentury Reuters také Erdogan.

Švédská vláda se od Paludanova protestu distancovala. „Švédsko má rozsáhlou svobodu projevu, ale to neznamená, že švédská vláda nebo já podporujeme vyjádřené názory,“ uvedl o víkendu švédský ministr zahraničí Tobias Billström.

Sobotní incident ještě posílil napětí ve vztazích mezi Švédskem a Tureckem. V Istanbulu v sobotu skupina asi 200 protestujících v reakci na pálení koránu zapálila před švédským konzulátem švédskou vlajku.

Ankara si už předvolala švédského velvyslance a zrušila plánovanou návštěvu švédského ministra obrany Pala Jonsona. Čin krajně pravicového aktivisty odsoudily kromě Turecka i další muslimské země, Saúdská Arábie, Kuvajt a Jordánsko.

Stockholm potřebuje souhlas Turecka s žádostí Švédska o vstup do NATO. Země požádala o vstup do Severoatlantické aliance společně s Finskem loni v květnu v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu. Vstup těchto severských zemí do aliance musí schválit všech 30 členských zemí NATO, z nichž 28 tak již učinilo. Kromě Turecka to ještě neudělalo Maďarsko.