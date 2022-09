Sprchujte se společně a ušetříte, poradila Švýcarům ministryně

Ministryně o nutnosti šetřit ve všemožných oblastech každodenního života promluvila v souvislosti s vládní kampaní zaměřenou na boj s energetickou krizí. I bohaté Švýcarsko se totiž musí uskromnit. „Energie je málo. Neplýtvejme jí,“ nabádá slogan občany.

Šéfka resortu životního prostředí prý jde sama příkladem. Lidem v online chatu portálu 20 Minuten začátkem září poradila zhasínat všude, kde to jde, topit doma na nižší teplotu, vypínat počítač ve chvíli, kdy není potřeba. „Nač spotřebovávat elektřinu na něco, co nepoužíváte? Je to prostě nesmysl,“ míní.

„Miluji vlněné ponožky, pořád je nosím. Nevytápím ložnici. Lepší je spát ve dvou!“ prohlásila také. Malé kroky všech občanů podle ní pomohou ušetřit dost energie na to, aby se nikdo nemusel v zimě výrazněji omezovat. Kontroverze ministryně vyvolala až svou poslední radou – sprchujte se společně.

Doporučením se okamžitě začali bavit Švýcaři na sociálních sítích a v ženském magazínu Femina vyšel ironický sloupek, podle nějž by se také lidé měli hned po ránu oddávat milování, aby se ve svých chladných ložnicích nějak zahřáli.

Po společné sprše se samozřejmě vydají „ruku v ruce pěšky do kanceláře, zatímco jejich auto, skútr a elektrické kolo zůstanou v garáži“. „Ministři se snaží řídit naše soukromé životy, a to až k těm nejtriviálnějším detailům,“ kritizuje autorka textu Géraldine Savary.

Sommarugaová proto brzy v rozhovoru pro list Tages-Anzeiger upřesnila s tím, že měla na mysli spíše mladší lidi, a dodala, že „v jistém věku už není společné sprchování vhodné pro každého“. Svá doporučení však i nadále myslí vážně.

Mimochodem, není to poprvé, co Švýcaři slyšeli. Už v roce 1985 se jedna z vládních brožur zmínila o společném mytí. „Méně plýtvání, dvojité potěšení,“ vábil tehdejší slogan.