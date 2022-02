„Pohanku a konzervy jsem si zatím nenakoupil, ale pro hotovost jsem si raději přišel. Nikdo neví, co bude zítra. Co zítra – co se stane za hodinu,“ uvedl v pondělí pro Lidovky.cz Igor na okraji Moskvy, před místní pobočkou Sberbanky.

Dveře se tu netrhnou. Neustále přicházejí klienti, kteří si chtějí vybrat rubly. Jeden z bankomatů signalizuje, že je prázdný. Ale fronta právě v bance není i přes to, že jsme tu v době obědové přestávky.