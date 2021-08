Tálibán se nezměnil. Zabíjí lidi pracující pro mezinárodní komunitu, říká uprchlý tlumočník

Lidovky.cz: Jak probíhala vaše evakuace?

Bylo to velmi hektické. Situace v Kábulu byla mimořádně špatná. V okolí města a na předměstí se už pohyboval Tálibán. Vůbec jsem nedokázal pochopit, co se vlastně děje a co bude dál. Jsem velmi vděčný, že můžeme být v Česku. Patříme mezi ty, co měli skutečně štěstí na dobré přátele v České republice.