Tankování za letu a krev stovky vojáků. Americká armáda provedla unikátní misi na záchranu vojáka

SAN ANTONIO/PRAHA Letectvo Spojených států provedlo neobvyklou záchrannou misi. Piloti se vydali na cestu dlouhou třináct tisíc kilometrů, aby zachránili amerického vojáka zraněného po výbuchu bomby v Afghánistánu. Krev mu poskytlo kolem stovky vojáků a ošetřovalo jej několik lékařských týmů. Bezprecedentní čtyřdenní misi armáda nazvala Reach 797.

Operaci organizovalo velení 618. centra leteckých operací společně s několika jednotkami a lékařskými týmy v srpnu. Nejmenovaného vojáka nejdřív přepravili na základnu v Bagrámu a odtamtud jej dostali až do vojenské nemocnice v texaském San Antoniu.



Boeing (dříve McDonnell Douglas) C-17 Globemaster III je strategický transportní letoun.

„Bylo zde tolik proměnných a týmů v procesu a věděli jsme, že abychom ho zachránili, musely všechny položky v plánu klapnout na 100 procent,“ uvedl pro server Military Times pilot strategického transportního letounu Boeing C-17 Dan Kudlacz, který se na operaci Reach 797 podílel. „Kdyby jen jedna věc nevyšla, mohlo by to stát život vojáka, což nás velice tížilo již v okamžiku, kdy jsme dostali oznámení o misi.“

Na palubě jím řízeného letadla bylo 18 členů lékařského týmu a ještě před odletem museli piloti vymyslet, jakou rychlostí vlétnou, aby příliš rychle neměnili tlak v kabině – i ten mohl ovlivnit vojákova zranění. „Bylo hodně plánování ještě před samotným odletem,“ popsal Kudlacz.

Vojáka se nejprve podařilo dostat z bojové zóny na základnu v afghánském Bagrámu, kde lékaři provedli první stabilizující zákroky. Bylo mu poskytnuto několik krevních transfúzí. Podle Military Times přibližně stovka vojáků narychlo darovala krev a stala se z nich tak „chodící krevní banka“.

Tisíce kilometrů

Lékaři v Bagrámu ale neměli dostatečné prostředky k tomu, aby vojáka zachránili. Pro jeho život byl nutný transport do Texasu.

Cesta dlouhá téměř 13 tisíc kilometrů trvala více než 20 hodin. Během letu se o vojáka starali profesionálové z 10. expediční letecké zdravotnické evakuační jednotky a 59. lékařského křídla.

Transportní letoun C-17 musel dvakrát během letu dotankovávat ze stratotankeru KC-135, jednou u pobřeží Velké Británie a podruhé na severu USA u státu Maine. Na záchranu života vojáka tak bylo spotřebováno na 91 tisíc litrů paliva. Tankování za letu je velice neobvyklé při přepravě pacientů, jelikož je velice často doprovázeno turbulencemi, které by mohly ohrozit životy zraněných. V tomto případě však bylo potřeba doletět do USA co nejrychleji.

Americký tanker KC-135 Stratotanker. KC-135R Stratotanker ve službách amerického letectva na turecké základně Incirlik.

Po příletu do texaského San Antonia podstoupil nejmenovaný voják potřebné operace a lékaři mu zachránili život.

„Misi provázela neuvěřitelná týmová spolupráce. Od leteckých kontrolorů, přes neuvěřitelné schopnosti pilotů až po pomoc lékařů na palubě či lékařů v obou zdravotnických zařízení odvedli všichni skvělou práci,“ uvedl v tiskovém prohlášení brigádní generál Jimmy Canlas.

USA mají v současnosti v Afghánistánu na 14 tisíc vojáků, kteří mají na starosti převážně poradenství a školení místních bezpečnostních jednotek.