V Tanzanii havarovalo dopravní letadlo, skončilo ve Viktoriině jezeře. Osud pasažérů je nejasný

V Tanzanii havarovalo dopravní letadlo tanzanských aerolinií, při pokusu o přistání skončilo ve Viktoriině jezeře. S odvoláním na místní média o tom v neděli informují zahraniční tiskové agentury.

Na místě nehody jsou záchranáři, kteří už asi 15 lidem pomohli dostat se do bezpečí. Zatím není jasné, kolik lidí bylo na palubě.

Precision Air flight plunges into Lake Victoria when landing at Bukoba Airport in Tanzania, authorities say rescue operations underway



🎥: Courtesy pic.twitter.com/WJLYfGeVjw