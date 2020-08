Na covid umřelo třikrát více lidí, Írán falšoval statistiky, tvrdí BBC. I počet nakažených byl zkreslený

Od počátku šíření viru v zemi mnozí experti pochybovali o pravdivosti vládních statistik. Vycházeli z rozporů, které se vyskytovaly mezi daty na národní a lokální-regionální úrovni. Podhodnocené počty v statistikách se během pandemie objevovaly po celém světě, ať již z důvodů rozdílné metodiky jako tomu bylo například v Británii či zkrátka kvůli nepřesným údajům a neschopnosti oddělit pacienty s covidem od těch s jinými dýchacími potížemi na začátku koronakrize. Avšak k redakci BBC prosákly informace, podle nichž íránská vláda zveřejňovala značně nižší údaje, přestože měla správná data - což nasvědčuje zamlčování.

Oficiální data publikovaná íránským ministerstvem zdravotnictví k 20. červenci uváděla, že v zemi zemřelo 14 405 lidí na covid-19. Interní vládní statistika ale hovořila o téměř 42 000 mrtvých. Stejný problém pak nastal i u počtu nakažených. Doopravdy mělo být infikovaných přes 450 tisíc, zatímco na veřejnost se pouštělo číslo téměř poloviční: 278 827 pacientů.

Neveřejnou statistiku zaslal redakci BBC anonymní zdroj, který prý chtěl „osvětlit pravdu a ukončit politické hry“. Dokument obsahuje detailní popis denních příjmů po nemocnic po celém Íránu, včetně jmen, pohlaví, věku, příznaků nemoci, doby pobytu v léčebném zařízení a přetrvávajících potíží, které mohou pacienti pociťovat. Údaje korespondují s částí případů, o které server BBC věděl již v minulosti.

Co dalšího data odhalují? Nejvíce lidí zemřelo v hlavním městě Teheránu, k 20. červenci to bylo přesně 8 120 lidí. Město Qom ležící 156 km jihozápadně od metropole, které bylo původním ohniskem koronaviru v zemi, je nejhůře zasažené proporciálně k počtu obyvatel: celkem zde zemřelo 1 419 osob, což v přepočtu znamená jednoho zesnulého na každý jeden tisíc obyvatel. Za povšimnutí také stojí fakt, že 1 916 zesnulých bylo neíránského původu, což nasvědčuje rychlejšímu šíření mezi imigranty a uprchlíky, kteří pochází převážně ze sousedního Afghánistánu.

Již dříve doktoři, kteří měli vhled do celé záležitosti, uvedli pro server BBC, že současný íránský ministr zdravotnictví Saeed Namaki je pod tlakem íránských tajných služeb. „Jejich přístup byl nepřiznat existenci koronaviru v Íránu,“ uvedl doktor, který si přál zůstat v anonymitě. Již tenkrát však vstoupily do záležitosti whistlebloweři, dva doktoři-bratři právě z města Qom.

Poté, co zemřel jejich další sourozenec, požadovali, aby byl otestován na covid, což se ukázalo jako správná úvaha: byl pozitivní. V té době do zdejší nemocnice přicházelo mnoho lidí s příznaky nového koronaviru, kteří nereagovali na standardní léčbu. Ani tak nebyl nikdo testován. Bratři natočili video, společně s kterým zveřejnili oznámení o covidu. Až poté ministr zdravotnictví oznámil první případ. I tak se státní televize pokusila pravdivost videa popřít tvrzením, že je měsíce staré.

Qom #Iran #coronavirus patient is in the intensive care at the local hospital. The video was recorded by the brother of a patient, Dr. Mohammad Molaei.The 60-year-old patient, a retired teacher has died. No history of traveling abroad or any contact with any Chinese person. pic.twitter.com/XyMiu6G8t3