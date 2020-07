Blízký východ sužuje extrémní vlna veder. V Bagdádu naměřili rekordních 51,6 stupňů

Jak informoval server Washington Post, vysoké teploty panují napříč Blízkým východem. Kromě Iráku trápí rovněž Írán, Libanon, Saudskou Arábii nebo Sýrii. Ve všech těchto zemích meteorologové v posledních dnech zaznamenávají historická maxima.

Lidé na ulicích tak hledají jakoukoliv možnost se alespoň nepatrně ochladit. Již tak náročnou situaci v Iráku navíc komplikují výpadky proudu. Lidé se proto často musí spoléhat na generátory, které jim udržují lednice a mrazáky v běhu.

Kvůli nedostatku elektřiny a dalších základních služeb lidé v pondělí protestovali. Během demonstrace byli dva její účastníci zastřeleni bezpečnostními silami, uvádí Washington Post.

Iraq and Iran are going through extreme heat this month. In the end of July the air temperature has jumped up to:



Badrah 52.4C

Al Diwaniyah 52.3C

Karbala 51.4 C

Al Khut 52.0C

Najaf 51.5C

Baghdad 51.0C

Amarah 52.2C

Nassirya 53.0C#heat #heatwave #summer #extremeheat #Iran #Iraq pic.twitter.com/lQB7yCcYJZ