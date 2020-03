Česká armáda kvůli epidemii koronaviru dočasně stáhla své vojáky z Iráku

Praha Česká armáda dnes dočasně stáhla vojáky z Iráku. Zdůvodnila to výrazným omezením operačních úkolů, bezpečnostními hrozbami, epidemií koronaviru a plánovanou restrukturalizací mise. Stažení se týká 30 vojáků. Do České republiky se letecky vrátili v úterý večer. ČTK to oznámila mluvčí generálního štábu Magdalena Dvořáková.

Česká armáda měla v Iráku výcvikovou jednotku chemického vojska a příslušníky působící v mezinárodních štábech. V zemi byl také výcvikový tým Vojenské policie. Nasazeni byli v rámci dvou spojeneckých misí, a to OIR (Operation Inherent Resolve) a NMI (NATO Mission Iraq). Ministerstvo obrany letos kvůli koronaviru nenakoupí letadla. Chce uspořit až 2,9 miliardy korun Vojáky zpět do ČR přepravil armádní speciál A-319, přistál na vojenském letišti v pražských Kbelích. „Naše vojáky dočasně stahujeme kvůli výraznému omezení plnění operačních úkolů. Důvodem jsou bezpečnostní hrozby, aktuální epidemie koronaviru a také plánovaná restrukturalizace obou misí,“ uvedl Josef Kopecký, velitel armádního Velitelství pro operace. Stažení bude podle Dvořákové platné do vydání dalšího rozhodnutí velitelů spojeneckých misí OIR a NMI. Výcvikové jednotky v Iráku působily od roku 2017. „Chemici“ cvičili irácké kolegy v ochraně proti zbraním hromadného ničení (CBRN). Za úkol měli připravit irácké instruktory, kteří by následně sami převzali výcvik svých vojáků. Irácké kolegy školili třeba v detekci či monitorování otravných látek. Vojenští policisté pak irácké policisty cvičili třeba na kontrolu a potlačování davu a nepokojů. Jednotlivci zároveň působili na spojeneckých velitelstvích. V minulosti byl v zemi také letecký poradní tým, který pomáhal Iráčanům s ovládáním českých bitevníků L-159, které si země pořídila v ČR.