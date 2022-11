Zemřel Íránec, který inspiroval film Terminál. Na pařížském letišti žil 18 let

Náserího zasáhl infarkt na terminálu 2F na letišti Charlese de Gaulllea. Policie i zdravotníci se mu snažili pomoci, jeho život se jim ale zachránit nepodařilo, uvedl letištní pracovník, který si nepřál být jmenován.

Náserí, který se podle všeho narodil v roce 1945 v íránské provincii Chúzistán, přiletěl do Evropy původně proto, aby našel svou matku, píše server BBC. Poté, kdy byl kvůli nesprávným dokumentům vyhoštěn ze Spojeného království, Nizozemska či Německa strávil několik let v Belgii. Poté odjel do Francie, domov našel právě na letišti, kde žil v letech 1988 až 2006.

Nejdříve kvůli absenci potřebných dokumentů nemohl vstoupit na francouzskou půdu, později na letišti zůstával již dobrovolně, uvedla francouzská média. Po opuštění letiště žil v jednom pařížském útulku, v posledních týdnech se na letiště opět vrátil.

Náserího příběh inspiroval režiséra Stevena Spielberga, který podle něj natočil v roce 2004 film Terminál. Tom Hanks v něm hraje muže, který uvázne na newyorském letišti JFK, když přiletí těsně po vojenském převratu ve své zemi. S pasem neexistujícího státu nesmí vstoupit na území USA a čeká, až doma skončí občanská válka.