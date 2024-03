PŘEHLED: Nejhorší teroristické útoky za dekádu, zařadil se i ten z Moskvy

587 obětí – Somálsko 14. října 2017

Největší zkázu v dějinách Somálska napáchala exploze nákladního vozidla v hustě osídlené obchodní čtvrti Hodan poblíž ministerstva zahraničí. Výbuch byl tak silný, že se zhroutilo několik budov, auta shořela a na ulicích ležela potrhaná těla dospělých i dětí. Později otřásl Mogadišem druhý, menší pumový útok ve čtvrti Medína.

„Nikdy bych si neuměl představit, že něco takového uvidím. Velké domy byly naprosto zničené, hroutily se k zemi. Auta byla spálená a vzhůru nohama. Asfalt byl pokrytý kusy těl, krví a zbytky oblečení. Naše země nikdy nic takového neviděla,“ uvedl místní záchranář.

Atentátník mířil původně na letiště, ale kvůli hlídkám se tam nedostal a odpálil nálože dřív. K útoku se nikdo nepřihlásil, vláda ale podezírala radikály z islamistického hnutí Šabáb napojeného na Al-Káidu. Podle vládní bilance zahynulo 587 lidí, přes 300 osob bylo zraněno.

323 obětí – Irák 3. července 2016

Při teroristickém útoku spáchaném příslušníkem radikálního hnutí Islámský stát (IS) v centru Bagdádu zemřelo nejméně 323 lidí, další dvě stovky osob utrpěly zranění.

První výbuch otřásl rušnou bagdádskou čtvrtí Karráda, která se rozprostírá ve střední a jižní části města. Prostranství, na němž vybuchla bomba naložená v mrazírenském voze, bylo podle agentury AP v okamžiku exploze plné mladých lidí a rodin. Krátce po první explozi vybuchlo nástražné výbušné zařízení ve východní části Bagdádu.

Tehdejší premiér Hajdar Abádí vyhlásil třídenní smutek. Při návštěvě místa tragédie čelil hněvu místních, kteří jej obviňovali, že se útoky IS opakují a vláda se jim nedokáže účinně bránit a že klade malý důraz na bezpečnost.

311 obětí – Egypt 24. listopadu 2017

Nejhorší teroristický útok v dějinách Egypta mířil na věřící v mešitě ve městě Bir al-Abd vzdáleném asi 40 kilometrů západně od Aríše, který je střediskem provincie Severní Sinaj.

Přijeli k ní ve čtyřech terénních autech a začali střílet na účastníky pátečních poledních modliteb. Potom zapálili automobil před mešitou a oblast obklíčili, aby zabránili přístupu záchranářů a zdravotníků.

Zahynulo nejméně 311 lidí a přes 100 osob bylo zraněno. Útočníci nejprve použili nálože a poté vešli do mešity a začali střílet z automatických zbraní. K útoku se nikdo nepřihlásil, egyptské úřady jej ale spojují s organizací Islámský stát.

258 obětí – Srí Lanka 21. dubna 2019

Útoky soustředili atentátníci do hlavního města Kolombo a jeho okolí. Exploze na šesti místech nastaly ráno, kdy byly kostely plné věřících, kteří přišli na mši o Velikonoční neděli. Terčem útoků byl kostel sv. Antonína v Kolombu, sv. Šebestiána v Negombu, které leží asi 35 kilometrů severně od metropole a evangelický kostel ve městě Batticaloa.

Výbuchy otřásly třemi pětihvězdičkovými hotely Shangri-La, Cinnamon Grand a Kingsbury, všechny jsou v Kolombu. Nejméně ve dvou z nich útočili atentátníci v restauracích, když přišli hosté na snídani. Po poledni nastal sedmý výbuch na okraji Kolomba, který zabil dva lidi, a později osmý útok sebevražedného atentátníka připravil o život tři policisty.

Při útocích zemřelo asi 258 lidí, z toho na čtyři desítky cizinců, další stovky byly zraněny.

224 obětí – Egypt 31. října 2015

Na egyptském Sinajském poloostrově se po startu zřítilo charterové letadlo Airbus A321 ruské společnosti Kogalymavia s 224 lidmi na palubě, nikdo nepřežil. Příčinou neštěstí byl nejspíš výbuch bomby, k činu se přihlásila organizace Islámský stát.

Černé skříňky zároveň odhalily, že stroj nebyl zasažen zvenčí a piloti dispečinku nehlásili žádné technické problémy. Jednou z možných příčin je právě exploze přímo na palubě. Ta mohla letadlo buď rozlomit, nebo jeho konstrukci narušit do té míry, že se rozpadlo při následné snaze pilotů letoun při klesání vyrovnat.

Podle expertů teroristé v oblasti ale neměli k dispozici zbraně, kterými by letadlo v takové výšce mohli sestřelit. Vyšetřovatelé nicméně nevyloučili možnost pumového útoku.

200 obětí – Sýrie 21. února 2016

Při sérii atentátů v Homsu a Damašku zahynulo na 200 lidí. Ráno při dvou explozích v centru Homsu zemřelo 64 lidí. Při pozdějších čtyřech explozích v šíitské čtvrti Damašku, k nimž se přihlásil IS, přišlo o život 134 osob.

Bomby v syrském městě Homs vybuchly krátce po sobě na rušném místě v centru města. Dějištěm byla čtvrť Zahra, obývaná hlavně vládnoucí náboženskou skupinou alávitů, k níž patří i prezident Bašár Asad.

Atentátníci v neděli útočili také v syrském hlavním městě Damašku. Na tamním jižním předměstí Sajjida Zajnab se ozvaly celkem čtyři výbuchy. Dvě bomby vybuchly v automobilech, další dvě zřejmě odpálili sebevražední atentátníci. O život přišlo 68 lidí. Dalších 160 lidí je zraněno, z toho 19 velmi vážně.

184 obětí – Sýrie 23. května 2016

Při útocích ve dvou městech na syrském pobřeží na západě země přišlo o život přes 184 lidí. Exploze ve městě Džabla zabila 136 lidí, v Tartúsu zahynulo 48 osob. Pět útoků spáchali sebevražední atentátníci a při dvou byly použity nálože v autech.

K útoku se přes svou agenturu Amaq news agency přihlásil Islámský stát, uvedla agentura Reuters. Terčem byla „shromáždění alávitů v Tartúsu a Džable“, sdělili teroristé. K alávitům patří klan syrského prezidenta Bašára Asada.

Alávité jsou v obou městech ležících v západní provincii Latákíja ve většině. Útoky a boje v západní části této provincie však nebyly časté. Syrská televize Al-Ichbáríja vysílala záběry z Džably, na nichž bylo vidět zničené a spálené osobní i nákladní automobily.

153 obětí – Pákistán 16. prosince 2014

Ozbrojenci z Tálibánu ráno vnikli v pákistánském Péšávaru do školy, do níž chodí řada dětí pákistánských vojáků, a pozabíjeli 153 lidí, z toho 134 žáků a 19 dospělých.

Útočníci do školy vtrhli v úterý ráno. „Mysleli jsme si, že jsou to děti, které hrají nějakou hru,“ řekl BBC jeden ze zaměstnanců školy. „Pak jsme ale uviděli, že u sebe mají zbraně. Jakmile začala střelba, utíkali jsme do tříd. Oni ale vešli do každé třídy a zabíjeli děti.“

Podle armády se během přestřelky podařilo část rukojmí evakuovat, zbytek však stále zůstával v budově. Ze školy se ozvalo několik výbuchů. Rodiče školáků se podle agentury Reuters po explozích neúspěšně pokusili prorazit policejní kordon a dostat se ke škole.

150 obětí – Afghánistán 31. května 2017

Nejméně 150 mrtvých a 300 zraněných si vyžádal atentát ve vládní a diplomatické čtvrti afghánské metropole Kábulu, nálož byla umístěna v cisternovém voze.

Tisícovky lidí byly v době exploze, tedy v ranních hodinách, na cestě do práce. Mluvčí ministerstva vnitra řekl, že nálož vybuchla na frekventované silnici mezi německým velvyslanectvím a bezpečnostním stanovištěm na náměstí Sanbak.

Afghánské islamistické hnutí Tálibán odmítlo, že by neslo odpovědnost za atentát. Mluvčí Tálibánu Zabiulláh Mudžáhid v prohlášení uvedl, že hnutí odsuzuje jakékoli podobné nepřímo cílené atentáty, které způsobují civilní oběti.

133 obětí – Rusko 22. března 2024

V koncertní síni v Krasnogorsku u Moskvy střílela skupina ozbrojenců. K zodpovědnosti za útok se na sociální síti přihlásil Islámský stát. Počet obětí vzrostl na 133, uvedl podle tiskových agentur Vyšetřovací výbor, který v Rusku sehrává roli federální kriminální ústředny.

Šéfredaktorka ruské prokremelské televizní stanice RT Margarita Simonjanová uvedla, že mrtvých je už 143, úřady dosud tento údaj nepotvrdily.

Ředitel Federální služby bezpečnosti (FSB) informoval Putina o zadržení 11 lidí, včetně čtyř podezřelých z účasti na teroristickém útoku. Po útoku podle FSB teroristé mířili na rusko-ukrajinskou hranici a měli kontakty na ukrajinské straně. Kyjev obviňování z vazeb mezi útočníky odmítá.

130 obětí – Francie 13. listopadu 2015

Při šesti teroristických útocích v Paříži v listopadu 2015 zemřelo 129 lidí, jeden člověk později v nemocnici, zahynulo i sedm atentátníků. Teroristé stříleli z útočných pušek v klubu Bataclan a na několika místech v centru Paříže, útočili také sebevražednými bombami, k útoku se přihlásil Islámský stát (IS).

V září 2021 byl v Paříž zahájen soudní proces s 20 osobami obžalovanými z podílu na teroristických útocích, z nichž šest je na útěku. Všichni obžalovaní byli v červnu 2022 shledáni vinnými a odsouzeni.