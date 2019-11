Tragická smrt amerického důchodce. Tři týdny byl zavřený v prostorách požárního schodiště, pomoci se nedočkal

Sydney Jednasedmdesátiletý muž zemřel poté, co byl tři týdny zavřený v prostoru požárního schodiště v obchodním centru Westfield Bondi Junction v australském Sydney. Ačkoliv k události došlo už v lednu 2017, vyšetřování stále probíhá a v pondělí proběhl první soud.

Důchodce Bernard Gore byl, podle webu Independent.co.uk, v onen den se svou manželkou Angelou na nákupech. V obchodním centru se ovšem manželé pohybovali odděleně, ve 13:15 se měli sejít. Jenže Bernard, který trpěl demencí v raném stádiu, na manželku počkat nemohl. Vstoupil totiž do požárního schodiště, dveře se za ním zavřely a z jeho strany už nešly otevřít.



Bernardova žena sice okamžitě poté, co její manžel nepřišel na smluvené místo, vyvolala poplach, ale policie prohledala pouze vnitřní a veřejné prostory obchodního centra. Nikoho nenapadlo podívat se i do prostorů schodiště, které se kontrolují jen jednou za měsíc.

Policisté sice na místě zhlédli záznam z bezpečnostních kamer, ale na nich viděli jen to, jak Gore prochází požárními dveřmi ve čtvrtém patře, načež se dveře za ním zavřely. „Poté, co Bernard vstoupil na požární schody, už neexistují žádné další kamerové záběry, na nichž by byl vidět.“ řekla podle deníku Dailymail.co.uk poradkyně koronera Anna Mitchelmoreová u pondělního soudu.

Špatné počáteční vyšetřování

Zatímco lidé v obchodním středisku nakupovali, Gore slyšel jejich hlasy a seděl uzavřený v pasti požárního schodiště. Forenzní analýza navíc prokázala, že Bernard zemřel týden až dva předtím, než bylo nalezeno jeho tělo. To znamená, že umíral velmi pomalou smrtí. Přitom podle deníku Daily Mail stačilo, aby Gore, kterému se přezdívalo Butch, ze čtvrtého patra sešel dolů a tam našel dveře, které by jej pustily ven.

Po roce se případu ujal vyšetřovatel Andrew Agostino. Ten označil počáteční vyšetřování za špatné a bezvýznamné. „Způsob, jakým bylo vyšetřování provedeno, zřejmě nebyl nejlepší,“ sdělil podle webu Northern Daily Leader Agostino. „Zvlášť, když víme, že někomu šlo o život.“ doplnil v pondělí u soudu. Podle něj měla policie vyklidit a prohledat celé obchodní centrum, a to včetně schodišť.