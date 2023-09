Americký zběh je zpátky doma. Kim ho vyhostil, na poměry KLDR bylo propuštění z vazby nezvykle rychlé

Na americké vojenské základně Fort Sam Houston v Texasu přistává letadlo. Následně z něj dle záznamu zachyceného tamní stanicí CNN vylézá několik lidí. Pozornost je však upřena zejména na jednoho z nich. Jde o 23letého vojína Travise Kinga, který se do své vlasti vrátil v neděli z vazby v Severní Koreji (KLDR) poté, co do ní uprchnul.

Koncem července totiž bez povolení u vesnice Pchanmundžom, ležící na hranici mezi oběma Korejemi, překročil severním směrem ostře střeženou hranici demilitarizovaného pásma. Obě země jsou od roku 1953 fakticky stále ve válečném stavu, protože jejich tři roky trvající konflikt skončil příměřím, ale ne podpisem mírové smlouvy. Spojené státy s řadou dalších západních států bojovaly na straně Jižní Koreje, zatímco KLDR měla ruskou a čínskou podporu.