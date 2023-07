3. světová v Černém moři? Spíše než ideologie hraje u obilné dohody roli osobní byznys ruských elit

Jeden čas systematicky ničilo elektrárny a rozvodny, aby Ukrajina zůstala bez proudu, díky heroickému úsilí opravárenských čet se ale vše dařilo hned opravovat. Teď vidíme další etapu ničení zaměřenou na přístavy.

Jde o zařízení na nakládku obilí a zemědělské produkce na velké nákladní lodě. V Černomorsku nedaleko Oděsy poškodila střela přístav do té míry, že si vyžádá rok rekonstrukce. Kromě toho tam raketa zničila i 60 tisíc tun obilí připraveného dle ukrajinské strany na export do Číny.

A je tu i druhý důležitý moment – všechny lodě, které poplují do ukrajinských černomořských přístavů, Rusko od včerejška (a Ukrajina recipročně od dnešního dne) považuje za potenciální dopravce vojenského nákladu. V praxi to znamená, že je proti nim schopno zakročit, či je rovnou rozstřílet. Spojené státy navíc varují, že Rusové nakladli na přístupech k ukrajinským přístavům další námořní miny s cílem vyvolat incident, který by pak mohli navléknout na Ukrajinu.