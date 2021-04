Slovní neplecha prince Philipa zlidšťovala, vzpomíná exvelvyslanec Žantovský na jeho bonmoty

Praha Svérázné bonmoty či nekorektní poznámky, kterými princ Philip proslul, se hodí i v diplomacii, říká o zesnulém choti britské královny Alžběty ředitel knihovny Václava Havla, překladatel a diplomat Michael Žantovský, který mimo jiné působil i jako velvyslanec ve Velké Británii.

„Trocha té slovní neplechy, kterou princ Philip provozoval, je jako pár příjemně zlidšťoval. Rozhodně to nebylo ke škodě monarchii a národním zájmům,“ řekl ve stručném rozhovoru pro Lidovky.cz



Lidovky.cz: Jak hodnotíte význam prince Philipa?

Je to nepominutelná postava britských dějin. Princ Philip sice nerozhodoval o převratných politických událostech, ale po boku královny Alžběty představoval identitu a kontinuitu britské monarchie. A činil tak počestným způsobem tři čtvrtě století. Takže truchlení, které teď nepochybně nastane, bude velké a zasloužené.

Lidovky.cz: Myslíte, že bylo pro něj těžké přijít z jiného prostředí, co to pro něj znamenalo?

Po matce byl z dánsko-německého rodu, který nesl jméno Battenbergové, a po otci pocházel z řeckého královského rodu. Po válce nebyla moc nálada na německá jména, takže v roce 1947 po příchodu do Británie přijal příjmení Mountbatten, což je anglická verze německého jména rodu.

A ještě jedna změna jej v Británii čekala, manžel královny musí být anglikánského vyznání. On byl z prostředí řecko-katolického, a musel tudíž konvertovat k anglikánské církvi.



Lidovky.cz: A co jeho bonmoty a poznámky, které nebyly vždy korektní?

Ono se to i v diplomacii hodí, je to koření, které dochutí každé jídlo. Královna Alžběta je celý život oddaná své roli, vzorná a seriózní. Takže trocha té slovní neplechy, kterou princ Philip provozoval, je jako pár příjemně zlidšťoval. Rozhodně to nebylo ke škodě monarchii a národním zájmům.

Lidovky.cz: Může jeho skon ovlivnit politickou situaci nebo následnictví?

To určitě ne, na širší politickou situaci to vliv mít nebude. Otázka je, jaký dopad bude mít smrt prince Philipa na královnu. Byli spolu 74 let, měli čtyři děti, spoustu vnoučat i pravnoučat. Královně Alžbětě je 95 let a víme, jak těžce nesou dlouhověké páry odchod jednoho z nich. Jak tohle královna zvládne, ale opravdu nedokážu odhadnout.