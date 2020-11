Trump nařídil spolupráci s Bidenem. Ten zatím skládá vládu, ve hře o vysoké posty se množí spekulace

WASHINGTON/PRAHA Současný americký prezident Donald Trump stále neuznal porážku v nedávných volbách, nařídil však státní správě i svému týmu, aby s Bidenovými lidmi spolupracovaly. Joe Biden mezitím pokračuje v sestavování své budoucí vlády.

„Náš případ SILNĚ pokračuje, budeme dál bojovat a věřím, že zvítězíme!“ napsal prezident Donald Trump na Twitter v pondělí večer. „I přesto, maje na paměti nejlepší zájmy naší země, doporučuji (ředitelce Úřadu všeobecných služeb) Emily (Murphyové) a jejímu týmu, aby započaly s úvodním protokolem (předání moci). Svému týmu jsem nařídil totéž,“ doplnil.



Prezidentovo prohlášení přišlo poté, co klíčový „swing state“ Michigan potvrdil předběžné výsledky voleb. Nezvrátily to ani dvě prezidentovy žaloby a pozvání michiganských zákonodárců do Bílého domu, které se s nejasným účelem uskutečnilo v pátek. Setkání předcházela krátká kontroverze, kdy dva republikánští členové volební komise v okrese Wayne County nejprve odmítli výsledky certifikovat, pak rozhodnutí změnili, ale hned den nato místopřísežně prohlásili, že jednali pod nátlakem. Joe Biden nakonec v Michiganu zvítězil o 150 tisíc hlasů.



Potvrzování výsledků pokračuje i v dalších státech. Z těch „sporných“, kde prezident podával žaloby, už zbývá jen Nevada a Arizona, kde bude jasno do konce listopadu. Oficiálně se pak volby uskuteční 14. prosince, kdy za své kandidáty odevzdají hlasy jejich volitelé. Biden si jich zajistil 306 – stejně jako Donald Trump v roce 2016 – a Trump 232. To však nemusí být definitivní čísla, poněvadž občas se tzv. „nevěrní volitelé“ rozhodnou vhodit hlas jinému kandidátovi své strany. Donald Trump tak v roce 2016 přišel o dva a Hillary Clintonová dokonce o pět hlasů.

Staří známí

Nově zvolený prezident Joe Biden mezitím pokračuje v sestavování svého vládního týmu. Až na výjimky zatím sahá po osobnostech, které dobře zná a které mají bohaté zkušenosti s prací ve Washingtonu. Jeho personálním šéfem byl jmenován poradce posledních dvou demokratických prezidentů Ron Klain, který pro Bidena střídavě pracoval od konce 80. let.

Velmi podobný profil má i Antony Blinken, Bidenova volba na post ministra zahraničí. Pro brzy sedmasedmdesátiletého Johna Kerryho, bývalého šéfa americké diplomacie, Joe Biden zřídil nový úřad „klimatického cara“. Jeho agendou by měla být mezinárodní spolupráce v boji proti klimatické změně.



Další nominace přitahují pozornost kvůli svému genderovému či rasovému rozměru, na což je ve Spojených státech tradičně kladen značný důraz. Jednašedesátiletý Alejandro Mayorkas bude prvním ministrem vnitra hispánského původu. Mayorkas se narodil na Kubě, odkud jeho rodiče uprchli po kubánské revoluci v roce 1960. Rovněž on má bohaté zkušenosti ze státní správy, kde slouží již přes třicet let jako státní zástupce a vyšší státní úředník. Pozici náměstka ministra vnitra zastával již za prezidentství Baracka Obamy v letech 2013–2016.

Jako první v historii budou svůj úřad v Bidenově administrativě zastávat hned dvě ženy. Avril Hainesová se stane ředitelkou národního zpravodajství, postu zřízeného v reakci na útoky z 11. září, a Janet Yellenová ministryní financí. Hainesová má ze svého oboru dostatečné zkušenosti, poněvadž za Baracka Obamy byla nejprve zástupkyní ředitele CIA a později náměstkyní poradce pro národní bezpečnost. Čtyřiasedmdesátiletá Yellenová zase v letech 2014–2018 předsedala Radě guvernérů Americké centrální banky (FED). Do Rady ji poprvé jmenoval již Bill Clinton v roce 1994 a znovu Barack Obama v roce 2010.

Spekulace se množí ve hře o další vysoké posty v Bidenově vládě. Jedním z čelných kandidátů na ministra spravedlnosti je Merrick Garland, dlouholetý federální soudce. Garland se nejvíc „proslavil“ v roce 2016, kdy se stal kandidátem Baracka Obamy na soudce Nejvyššího soudu, republikány ovládaný Senát mu však odmítl poskytnout slyšení. Možná, že Biden „nezapomene“ ani na své soupeře z prezidentských primárek, kteří ho neopomněli včas podpořit. Ve hře o různé vládní funkce jsou údajně Andrew Yang, Pete Buttigieg i Bernie Sanders.