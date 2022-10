Vyšetřovací výbor si předvolá Trumpa, má podat svědectví o útoku na Kapitol

„Je to člověk, který stojí v centru toho, co se 6. ledna stalo. Takže ho chceme slyšet,“ prohlásil podle stanice CNN Bennie Thompson, předseda vyšetřovacího výboru. Čtvrteční hlasování o Trumpově předvolání je podle zpravodajské televize vystupňováním snahy panelu získat svědectví bývalého prezidenta, ačkoliv v této pozdní fázi vyšetřování je nepravděpodobné, že by bývalý šéf Bílého domu předvolání vyhověl. A výbor pravděpodobně nemá čas na zdlouhavý soudní spor, píše CNN na svém webu.

O Trumpově předvolání rozhodl panel jednomyslně v hlasování.

Čtvrteční veřejné slyšení bylo podle agentury AP desáté v řadě a konalo se jen několik týdnů před nadcházejícími volbami do Kongresu. Zabývalo se mimo jiné Trumpovým „duševním stavem“. Stanice BBC napsala, že během něj byly předloženy e-maily a výpovědi svědků, které podle výboru dokazují, že Trump dopředu plánoval zpochybnit výsledky voleb v případě své prohry.

Mohlo by jít o poslední veřejné zasedání výboru před zveřejněním závěrečné zprávy, které se očekává ještě před volbami 8. listopadu, jež rozhodnou o tom, zda Kongres ovládnou demokraté současného prezidenta Joea Bidena, nebo Trumpovi republikáni, poznamenala agentura Reuters.

K útoku na Kapitol došlo po prezidentských volbách 2020, ve kterých Donald Trump prohrál s demokratickým kandidátem Joem Bidenem.

Trump 6. ledna 2021 na shromáždění svých příznivců prohlásil, že výsledek voleb nikdy neuzná.

Dav několika stovek demonstrantů následně vtrhl do sídla Kongresu, kde došlo k potyčkám s policií.

V budově předtím začala volební schůze obou komor, která měla na programu potvrzení výsledku voleb. Po tvrdých střetech výtržníků s policisty zůstalo pět mrtvých a více než 100 zraněných.