Za tvrzení o „velké lži“ žádal Trump po CNN přes deset miliard. U soudu neuspěl

Bývalý prezident tvrdil, že se tím stanice snažila vytvořit spojitost mezi ním a Adolfem Hitlerem, což však federální soudce odmítl, napsala v sobotu agentura Reuters.

Trump podal na stanici žalobu v říjnu loňského roku. V ní poukázal na pět případů, kdy stanice ve svých zpravodajských pořadech či komentářích označila Trumpova nepodložená tvrzení o ukradených volbách za „velkou lež“.

Podle soudce Raaga Singhala, kterého do funkce jmenoval právě Trump v roce 2019, se však tím stanice nedopustila pomluvy, protože tím pouze vyjadřovala svůj názor. Pomluvy by se dopustila, pokud by uvedla nepravá fakta.

Soudce však odmítl také Trumpovo tvrzení, že použitím označení „velká lež“ se stanice snažila vytvořit spojitost mezi ním a Adolfem Hitlerem. „Žádný rozumný divák by věrohodně nemohl (nebo neměl) udělat tuto spojitost,“ uvedl soudce. Podle něj z označení nelze odvodit, že by se stanice snažila tvrdit, že se Trump dopouští pronásledování Židů či jiných skupin obyvatel.

Soudce označil tvrzení stanice CNN za „odpudivá“, s čímž souhlasil v prohlášení po rozhodnutí soudu i Trumpův tým. „CNN bude hnána k odpovědnosti za své neoprávněné špatné zacházení s prezidentem Trumpem a jeho příznivci,“ uvedl Trumpův mluvčí. Nesdělil však, zda se bývalý prezident proti rozhodnutí soudu odvolá.

Stanice, která je častým terčem Trumpovy kritiky, se k rozhodnutí soudu nevyjádřila. Poukázala však, že se Trump soudí či soudil i s dalšími velkými mediálními domy, například listy The New York Times či The Washington Post, kvůli tomu, jak psaly či komentovaly Trumpovo chování po prohře v posledních prezidentských volbách.