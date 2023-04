USA jsou na cestě do pekla, míní Trump. Ničeho jsem se nedopustil, tvrdí

Donald Trump na skice pořízené při soudním líčení v New Yorku. (4. dubna 2023) foto: Reuters

Nikdy jsem si nemyslel, že by se něco takového mohlo stát, uvedl bývalý americký prezident Donald Trump ve svém prvním projevu poté, co byl v úterý obžalován z falšování obchodních záznamů. Spojené státy jsou podle něj na cestě do pekla a celý svět se jim směje. Trump tvrdí, že se ničeho nedopustil.