Tunisané mají kompromis v krvi, říká znalec země. Současnou krizi podle něj kromě covidu uspíšilo i roční období

Podporovatelé největší tuniské parlamentní politické strany An-Nahda se střetli s policisty před sídlem parlamentu. Tuniský prezident oznámil dočasné rozpuštění parlamentu a odstavil premiéra. (26. července 2021) A supporter of Tunisia's biggest political party, the moderate Islamist Ennahda, scuffles with a police officer near the parliament building in Tunis, Tunisia July 26, 2021. REUTERS/Zoubeir Souissi | foto: Reuters