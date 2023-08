Násilí i krysy. V tuniské věznici, kde sedí Češka, panují katastrofální podmínky

Česká turistka zadržená v Tunisku podle soudu vraždu manžela plánovala ještě před odjezdem na dovolenou. Podle vyšetřovatelů turistka z Čech svého manžela udusila, k tomu se poté sama doznala. Nejdříve také tvrdila, že manžela objevila mrtvého v hotelovém pokoji po příchodu z pedikúry. Později se ale soudu přiznala, že ho usmrtila sama.

„Ženy tam spí na zemi, někdy i spolu v posteli. Situace ve vězení je tu hrozná. Ať už co se týká přeplněnosti, nebo špatného zacházení. Je to známá věc, je to tu bráno jako normální,“ popsala v CNN Prima NEWS hrůzy věznice tuniská novinářka Rihab Boukhayatiaová, která se věnuje problematice justice a práva i problémům vězeňského systému v Tunisku.

O případu Češky prý zkušená novinářka slyšela: „Myslím, že s ní budou zacházet opatrně. Dávají si pozor, když jde o cizinky, takže to bude mít lepší než místní,“ uvedla. Zároveň připustila, že může být na cele zatím sama, aby se předešlo potížím, nebo dokonce diplomatickému sporu.

„Násilí, bitky mezi vězeňkyněmi, navíc nemluví místním jazykem, bude to pro ni hodně těžké. Takže si myslím, že se ji budou snažit vydat, je to přeci jen o problém méně,“ usoudila Boukhayatiaová.

K vydání by podle ní mohlo dojít už před procesem. A tady hraje zásadní roli naše diplomacie, která může prostřednictvím ambasády tuniské úřady trochu „popostrčit“.

„Mohu potvrdit, že náš zastupitelský úřad je s tuniskými úřady v kontaktu a rovněž i s českým ministerstvem spravedlnosti ohledně dalšího postupu,“ uvedl mluvčí ministerstva zahraničí Daniel Drake.

Aby mohla být Češka vydána ještě před procesem, musela by o to požádat tuniská strana. To se však podle mluvčího ministerstva spravedlnosti Michala Pleskota dosud nestalo. Ovšem i tak se dá očekávat, že vydání Češky domů bude ještě nějakou dobu trvat. Tuniská novinářka, tamní i české úřady nejčastěji mluví o řádu měsíců.