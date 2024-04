Izraelský úder na íránské velvyslanectví v Sýrii? Nelze vyloučit odvetné útoky na židy, říká expert

Lidovky.cz: Co mohlo stát za údajným izraelským útokem na areál íránského velvyslanectví v syrském hlavním městě Damašku?

Podle mě je téměř jisté, že za útokem Izrael stál. Uvádějí to například i zpravodajské zdroje citované americkými The New York Times. Izraelci to nepopírají, provedli jednoznačný a cílený útok. Jde o další z akcí Izraele vedených na syrské nebo libanonské území.