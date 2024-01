Moře u turecké Antalye vyplavuje těla. Utopení běženci, předpokládá policie

„Chvíli jsem se procházel kolem, pak jsem nahodil prut do moře a doufal, že se mi něco podaří chytit. Podíval jsem se na stranu a v první chvíli si myslel, že to je poleno. Pak jsem si uvědomil, že je to tělo. Běžel jsem za svým otcem a společně jsme zavolali policii,“ popsal pro agenturu DHA Deniz Güneş z Antalye. Lidské tělo našel na pláži nedaleko pětihvězdičkového hotelu.

Mužův otec Abdülaziz dodal, že „trochu zpanikařili“. „Dotyčný asi zemřel už dávno, zbývaly z něj jen kosti,“ řekl. Policisté pak určili, že mrtvým je muž. Podle médií byl nález v Aksu, okrese města Antalya, v celé provincii šestý za posledních pět dní. A podle tureckého novináře Ibrahima Haskologlua je k pondělí celkový stav už u osmi těl.

ibrahim Haskoloğlu @haskologlu 🔴#SONDAKİKA Antalya'nın Serik ilçesinde 500 metre aralıkla sahile vurmuş 2 ceset daha bulundu.



1 haftada 8 ceset bulundu. https://t.co/WK9PLxO3Nk https://t.co/KVBNR7x6NL oblíbit odpovědět

Minulou středu se podle DHA našlo tělo dítěte a dospělého na plážích u Alanye a Manavgatu. Tam o víkendu moře vyplavilo další dvě těla a jedno pak na pláži patřící do okresu Serik. Podle úřadů zřejmě jedno z těl může patřit osmnáctileté Merve Şevval Elmasové, která zmizela v Antalyi před dvěma týdny. Její rodina už přicestovala z Istanbulu, aby mohla policii poskytnout vzorky DNA k potřebným testům.

„Zjistilo se, že boty a oblečení patřící zbylým pěti mrtvým byly vyrobeny v Sýrii. Libanonská ambasáda v Ankaře 11. prosince 2023 nahlásila, že loď s přibližně devadesáti lidmi míří z pobřeží mezi Libanonem a Sýrií směrem ke Kypru. O několik hodin později se však spojení přerušilo a nakonec se loď ztratila,“ citují média úřad guvernéra provincie.

ZAM Haber @ZAMajans Antalya ve Hatay'ın ardından Muğla'da da sahile kadın cesedi vurdu. Cenazenin kolları ve bacaklarının bir bölümü olmadığı görüldü.



(Sözcü) https://t.co/9vF6FKdwOa oblíbit odpovědět

Ten dodává, že podle meteorologů minulý týden foukal vítr z jihu, a tak se prověřuje možnost, že se na pobřeží objevují těla právě z této lodi. Portál Sözcü k teorii o utopených běžencích ještě poznamenává, že otázky vyvolává fakt, že některým nalezeným tělům chybějí končetiny a nejméně v jednom případě i hlava.

Těla se našla na tureckém pobřeží mezi Antalyí a Alanyí: