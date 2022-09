Češi nemají co mluvit do vztahů Turecka a Řecka, míní Erdogan

Spory vyvolaly dřívější výroky tureckého prezidenta Erdogana, který Aténám pohrozil, že by Turci mohli jedné noci přijít na řecké území v Egejském moři. „To, o čem mluvím, není sen,“ řekl v úterý Erdogan.

Výroky tureckého prezidenta Atény odmítly a upozornily, že jsou připravené chránit řeckou suverenitu. Řecko podpořila i Evropská unie a rovněž česká diplomacie, která na twitteru označila Erdoganova slova za „velmi škodlivá“ a za „neakceptovatelné výhrůžky“.

V reakci na prohlášení Prahy, která v tomto pololetí předsedá Evropské unii, Ankara uvedla, že stanoviska českého ministerstva zahraničí a unijních institucí pro ni nemají „žádný význam ani hodnotu“. Podle turecké diplomacie tato stanoviska přehlížejí řecké výhrůžky, provokační rétoriku či porušování mezinárodního práva. Podpora ze strany EU podle Turecka utvrzuje Řecko v prosazování jeho „maximalistických požadavků“.

Napětí mezi Tureckem a Řeckem v posledních týdnech vzrostlo kvůli vojenským aktivitám v Egejském moři. Podle Atén turecká vojenská letadla narušila od začátku roku řecký vzdušný prostor v 6000 případech. Řecké letectvo k tureckým letounům obvykle posílá své stíhačky. Ankara si naopak postěžovala, že její letadla zaměřila řecká protivzdušná obrana. Turecko také tvrdí, že Řecko porušuje mezinárodní dohody, když rozmístilo své vojenské jednotky na některých ostrovech v Egejském moři, a trvá na „demilitarizaci“ těchto území. To však Atény dlouhodobě odmítají.

Mezi Evropou a Ruskem

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan řekl, že Rusko omezuje dodávky plynu do Evropské unie v odvetě za protiruské sankce, a dodal, že EU sklízí, co zasela. Agentura Reuters napsala, že v Evropě rostou obavy kvůli blížící se zimě poté, co Rusko oznámilo, že hlavní trasu pro přepravu plynu nechává uzavřenou.

Rusko na neurčito zastavilo dodávky do EU plynovodem Nord Stream 1 a omezilo i tok v dalších plynovodech vedoucích na západ.

„Evropa sklízí, co zasela,“ řekl v úterý Erdogan novinářům v Ankaře. „Putin nasadil všechny svoje prostředky a zbraně a nejdůležitější z nich je zemní plyn,“ řekl. Myslí si, že Evropu v zimě čekají vážné problémy.

Sedmadvacítka v posledních šesti měsících uvalila na Moskvu sérii sankcí kvůli ruské invazi na Ukrajinu.

„My takový problém nemáme,“ řekl turecký prezident o nedostatku energetických surovin v EU.

Reuters k tomu poznamenává, že Turecko, členská země NATO, se snaží balancovat mezi Ruskem a Ukrajinou. Na Ukrajinu sice posílá zbraně, proti Rusku ale zároveň nezavedlo sankce a pokračuje v obchodu s ním, přijímá jeho turisty i investice. Ankara tvrdí, že sankce proti Moskvě by poškodily její ekonomiku, která beztak není v dobré kondici, a soustředí se na roli zprostředkovatele mezi znepřátelenými stranami.