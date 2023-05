Zase Erdogan, nebo Kiliçdaroglu? Turci volí prezidenta i parlament

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

V Turecku už je o hodinu víc, volby tak odstartovaly v osm ráno tamního času. Jeden z komisařů agentuře Reuters prozradil, že senioři mají přednost a každý, komu už bylo pětasedmdesát, může jít rovnou za plentu. „Proto říkám kolegům, aby se nebáli ptát žen na jejich věk,“ dodal s úsměvem.

Podle portálu Middle East Eye se před mnoha školami a úřady, kde se volby konají, tvoří dlouhé fronty. A například v ankarské čtvrti Çankaya stánkaři nabízejí zdarma čaj a turecké pečivo simit.

Prezident Erdogan Turky v sobotu vyzval volební komisaře, aby začali svůj den brzy a byli u volebních místností nejpozději v 6:30. „Kolegové z volebních místností, dobře víte, že volební urna je čest a volby se vyhrávají u volební urny,“ napsal na Twitteru.

„Přeji každému z vás, aby se vám ve volebních místnostech dobře pracovalo. Ať nám Alláh pomáhá a je nám nakloněn,“ napsal. V Turecku je tradičně vysoká volební účast a nezřídka dosahuje 80 procent. Totéž se dá očekávat i nyní, kdy se rozhoduje o Erdoganově dalším osudu.

Možnost volit mají turečtí voliči, jichž je jen v Turecku na 64 milionů, do pěti hodin tamního času. Během voleb je zakázán prodej alkoholu a restaurace jsou zavřené. Oba hlavní kandidáti v sobotu večer symbolicky zakončili svou kampaň. Zatímco prezident se přišel pomodlit do mešity Hagia Sophia v Istanbulu, jež se z chrámu ve svatostánek proměnila za jeho vlády, Kiliçdaroglu navštívil Atatürkovo mauzoleum v Ankaře a nechal tam květiny.

Erdogan pátečním příspěvkem na Twitteru podle některých komentářů vyvolal obavy o pokojné předání moci v případě výhry Kiliçdaroglua. „Pokud to bude nutné, budeme bránit naši nezávislost a budoucnost za cenu našich životů, jako jsme to udělali v noci 15. července,“ napsal Erdogan. Tehdy se část armády neúspěšně pokusila o převrat a na Erdoganovu výzvu vyšli lidé do ulic. To si vyžádalo 251 obětí.

Na přímou otázku však odmítl, že by se v případě své prohry nechtěl vzdát funkce, a označil to za směšné. Hlavou státu je od roku 2014, premiérem byl předtím od roku 2003. „K moci se dostáváme demokratickou cestou. Pokud můj národ rozhodne jinak, udělám vše, co po nás demokracie žádá. Ať už z volebních uren vzejde jakýkoliv výsledek, budeme jej považovat za legitimní,“ řekl Erdogan.

Podobný rozruch vyvolal i Kiliçdaroglu, když vzkázal do Ruska, aby nezasahovali do tureckých voleb. Důkazy však nepředložil. Poté, co Moskva toto nařčení odmítla, vzal uchazeč o prezidentský post svá slova zpátky. „Děkuji za prohlášení z Ruska. Říkají, že zasahovat nebudou. My nemáme problém s ruským národem. Ve svém tweetu jsem je nazval ruští přátelé. Bylo mou povinností vydat to varování,“ uvedl.

Podle posledních průzkumů budou výsledky prezidentských voleb velmi těsné. Erdogan a jeho sok Kiliçdaroglu se v různých dotazováních přetahovali o první místo. Třetím kandidátem je politik Sinan Ogan s mizivými šancemi. Stejně na tom byl i Muharrem Ince, který proto nakonec odstoupil. Aby volby skončily hned v prvním kole, musí vítěz získat přes 50 procent hlasů.

Pokud se to ani jednomu nepodaří, bude se za dva týdny konat druhé kolo. Kromě prezidenta ovšem turečtí voliči vybírají i šest set nových poslanců. Průzkumy ukazují, že vyhrát opět může Erdoganova Strana rozvoje a spravedlnosti (AKP), která nyní vládne v koalici s nacionalistickou Stranou národní akce (MHP).

Turci žijící v zahraničí už mají odhlasováno, urny na ambasádách se uzavřely 9. května a všechny hlasy se pak ve speciálních pytlích odvezly zpět do Turecka. Největší turecká diaspora žije v Německu, kde mohlo hlas odevzdat 1,5 milionu lidí.