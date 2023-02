Při zemětřesení v Turecku zemřely stovky lidí. Záchranáři bojují s počasím

Podle tureckého úřadu pro řešení katastrof a mimořádných situací AFAD zemětřesení zabilo v sedmi tureckých provinciích nejméně 76 lidí a 440 osob bylo zraněno. Mezitím se počet obětí v Sýrií vyšplhal na více než sto, uvedlo tamní ministerstvo zdravotnictví. Podle úřadu utrpělo zranění nejméně 516 lidí.

Záchranáři a obyvatelé s pomocí svítilen prohledávali hromady kovových a betonových trosek v jednom ze zasažených měst. Lidé na ulici křičeli na ostatní uvnitř částečně vyvráceného obytného domu, který se nebezpečně nakláněl.

Otřesy, které byly cítit až v Káhiře, byly zaznamenány 33 kilometrů od města Gaziantep, které leží ve stejnojmenné provincii, s ohniskem v hloubce 18 kilometrů, informovala dříve americká geologická služba. Oblast poté zasáhly další otřesy o síle 6,7 stupně.

Zemětřesení zasáhlo oblast vzdálenou asi 90 kilometrů od syrských hranic. Spolu s několika městy je tato část Turecka domovem milionů syrských uprchlíků, kteří utekli před dlouhotrvající občanskou válkou ve své zemi. Na syrské straně hranice zemětřesení zasáhlo opozicí ovládané oblasti, které jsou plné několika milionů vysídlených Syřanů.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan na twitteru uvedl, že do oblastí zasažených zemětřesením byly „okamžitě vyslány pátrací a záchranné týmy“. „Doufáme, že se z této katastrofy společně dostaneme co nejdříve a s co nejmenšími ztrátami,“ napsal v jednom z příspěvků.

Americký prezident Joe Biden nařídil vládní agentuře pro humanitární pomoc USAID a dalším federálním vládním partnerům, aby posoudili možnosti reakce na zemětřesení v nejvíce postižených oblastech Turecka a Sýrie, uvedl v prohlášení poradce pro národní bezpečnost Jake Sullivan. Spojené státy jsou zprávami o ničivém zemětřesení hluboce znepokojeny, dodal.

Na severozápadě Sýrie opoziční úřady popsaly situaci v povstalci ovládaném regionu jako „katastrofální“ a dodaly, že se zřítily celé budovy a lidé jsou uvězněni pod sutinami. Civilní obrana vyzvala lidi, aby opustili budovy a shromáždili se na otevřených prostranstvích.

Syrská státní média informovala, že se některé budovy zřítily v severním městě Aleppo a v centrálním městě Hamá. V Damašku se otřásaly budovy a mnoho lidí vyšlo ve strachu do ulic.

V Libanonu zemětřesení vyhnalo obyvatele z postelí a asi 40 sekund otřásalo budovami. Mnoho obyvatel Bejrútu opustilo své domovy a vyšlo do ulic nebo odjelo auty od budov.

V Turecku, které leží na rozhraní několika litosférických desek, jsou zemětřesení poměrně častá. V roce 1999 dva silné otřesy zabily na severozápadě země na 18 tisíc lidí. V říjnu 2011 zdevastovaly otřesy o síle 7,2 stupně východoturecká města Ercis a Van, kde zahynulo přes šest set lidí. Před dvěma lety si zemětřesení v oblasti Izmiru vyžádalo 116 životů.