Čeští záchranáři se zřejmě vrátí v pátek, obětí zemětřesení je už 28 tisíc

Záchranáři v Turecku pomáhají ve městě Adiyaman, zatím vyprostili ze sutin 34 mrtvých. Zachránili dva přeživší a asistovali jinému týmu při záchraně ženy.

Česko původně vyslalo do Turecka tým 68 záchranářů, jehož členy jsou vedle hasičů i lékaři, stavební inženýři či kynologové. Takzvaný USAR (Urban Search and Rescue) tým dorazil do Turecka v úterý. V neděli se k němu připojí další dva hasiči, kteří v noci na neděli odletěli armádním letounem CASA spolu s nákladem humanitární pomoci a vybavením pro hasiče.

Součástí humanitární pomoci je především oblečení. „Dva hasiči zabezpečí převzetí nákladu na letišti v Adiyamanu – to v současné době přijímá pouze speciální lety, pro komerční provoz je uzavřeno – a zůstanou s našim týmem do konce jeho nasazení,“ uvedl mluvčí. Letoun hasičům zároveň dovezl iontové nápoje a vitamíny.

Český USAR tým začal v úterý večer prohledávat dvě budovy o ploše zhruba 40 krát 40 metrů. V noci na neděli z nich záchranáři vyprostili poslední dvě těla. „Oba domy jsou tedy rozebrány a činnost na nich ukončena,“ podotkl Kozák. Část týmu vyrazila na pomoc polským kolegům, kteří požádali o asistenci při průzkumu sutin v místě vzdáleném asi 40 kilometrů od Adiyamanu.

Zemětřesení o síle 7,8 stupně a stovky následných otřesů zasáhly především jih Turecka, pocítil je však také severozápad Sýrie. Vyžádalo si dosud více než 28 tisíc obětí. I pět dní po otřesech záchranáři v troskách měst dál nacházeli přeživší, informovala podle agentury AP turecká média.

Naděje na další zachráněné ale klesají spolu s teplotami. V Sýrii pátrání a humanitární operace komplikuje složitá vnitropolitická a bezpečnostní situace. Obtížný je přístup zejména do regionů pod kontrolou povstaleckých skupin.

Český USAR tým v zahraničí v minulosti pomáhal například v libanonském Bejrútu v roce 2020 po výbuchu v přístavu, který připravil o život dvě stovky lidí a zranil dalších šest tisíc V českém týmu tehdy byli spolu s hasiči také kynologové se psy, statik či lékař.

Unie se ohradila, že nepomáhá dost

Zmocněnec Evropské unie v Sýrii Dan Stoenescu se ohradil proti nařčením, že sedmadvacítka této blízkovýchodní zemi neposkytuje dost pomoci po zemětřesení, které Sýrii a Turecko zasáhlo téměř před týdnem. Členské státy podle něj shromáždily více než 50 milionů eur (1,2 miliardy Kč) na poskytnutí pomoci a záchranných misí v částech Sýrie ovládaných vládou i rebely.

„Je absolutně nespravedlivé být obviněn z neposkytování pomoci, když ve skutečnosti přesně toto děláme už více než deset let, a v té krizi po zemětřesení děláme ještě mnohem více,“ napsal Stoenescu.

Syrská vláda, na kterou se vztahují západní sankce, požádala o pomoc OSN. Uvedla, že veškerá pomoc musí být poskytována v koordinaci s Damaškem a musí být dodána ze Sýrie, nikoli přes turecké hranice do oblastí ovládaných rebely. Někteří pozorovatelé Damašek obvinili, že pomoc nasměroval do loajálních oblastí.

V sobotu přistála v Bejrútu na cestě do Damašku třicetitunová zásilka humanitární pomoci od italské vlády, včetně čtyř sanitek a 13 palet lékařského vybavení, uvedl Reuters. Jde o první takovou pomoc z EU. Stoenescu řekl, že EU vybízí členské státy, aby poskytovaly pomoc, a že sankce nebrání dodání humanitární pomoci.