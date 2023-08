Může za to i Nadal. Na plážích Mallorky se objevily falešné varovné cedule

Další nepravá upozornění varují před před znečištěním vody splašky anebo dokonce uvádějí, že cesta na pláž trvá téměř tři hodiny, zatímco ve skutečnosti je odtud vzdálena pouhých 100 metrů…

Plastové nebo papírové cedule zde umístila podle informací místních médií antikapitalistická aktivistická skupina nazývající se Caterva. Ta již dříve kritizovala například tenisovou hvězdu Rafaela Nadala za to, že na baleárském ostrově vlastní restauraci a podniká v oblasti cestovního ruchu.

„V těchto dnech jsme provedli přímou akci proti turistům v zátokách Manacoru,“ napsal na Twitter její zástupce. „S trochou humoru jsme vyvěsili několik upozornění, která můžete vidět na fotografiích,“ dodal.

Si voleu utilitzar les imatges i imprimir cartells només ens les heu de demanar i vos les passarem en bona qualitat. Seguim amb la lluita! pic.twitter.com/8W1XiYLifU — Caterva (@Caterva_mnc) August 11, 2023

Skupina upřesnila, že uzurpace zátok turisty je jen dalším projevem toho, jak kapitalismus využívá ekonomickou činnost, jako je cestovní ruch dovedený do extrému. Beztrestně vysouší území a těží z nadhodnotu z pracujících. „Hoteliéři nebo Rafael Nadal jsou stejně spoluvinni jako baleárská vláda,“ upozornila Caterva.

Aktivisté zjevně narážejí na podnikatelské aktivity několikanásobného vítěze z Roland-Garros. Světoznámý tenista se narodil a vyrostl právě zde v Manacoru, městě na východní straně ostrova. V roce 2016 zde otevřel tenisovou akademii. Na ploše 24 000 m2 se nachází 18 kurtů s tvrdým povrchem, 7 antukových kurtů, 1 krytý kurt, 25m bazén, tělocvična, škola a ubytování pro 140 dětí.

V roce 2013 si tenista koupil vilu na pobřeží v Porto Cristo za 4 miliony eur (96 milionů Kč) jen kousek od svého rodného města. Dům má přímý přístup k moři a nachází se v blízkosti oblíbeného letoviska Sa Cova des Correus.

Ležím, tedy jsem

Válka proti turistům na Baleárech zuří však i na jiných frontách. Místním provozovatelům ubytování například vadí především donekonečna se opakující boj dovolenkářů o nejlepší plážová místa. Záběry šířící se po sociálních sítích zachycují muže a ženy, jak dlouho před otevřením pláží a bazénů čekají u vchodů, aby si zajistili to nejlepší. Mnozí z nich si dokonce nosí vlastní židli a dobrou knihu, aby si ukrátili čas.

Jeden ze svědků uvedl, že jakmile se každé ráno otevře brána, nastane šílenství a lidé se doslova hrnou dovnitř. Někteří rodiče za sebou dokonce nechávají své děti, aby mohli sami sprintovat dovnitř a zabrat si lehátko, protože jsou zdatnější a rychlejší. Některé hotely, které jsou chaosem nejvíce postiženy, zavedly opatření k omezení ranního závodu.

O tom, jak personálu došla trpělivost s „rezervací“ míst na pláži pomocí ručníků, ve svém videu zachytila například turistka Andrea Keiferová, která na Mallorce pobývala. Video zveřejnila na svém TikToku a na záznamu je patrné, že zaměstnanci hotelu ručníky z neobsazených lehátek sbírají.

„Byli jsme tam před dvěma týdny a lidé obsazovali nejlepší lehátka od 6:30. Tento hotel je fantastický. Je skvělé, že to zaměstnanci dělají,“ objevilo se mezi komentáři u příspěvku.

Některé hotely začaly nechávat na rezervovaných lehátkách s ručníky, kabelkami a dalšími osobními věcmi vizitky s upozorněním, že pokud zůstanou neobsazená, budou po 45 minutách odstraněna. Rodiny mohou do areálu vstupovat také v ranních hodinách pouze po skupinkách.

Andrea Keifer @andreakeifer Sun bed wars # proturplayacalamillor ##great entertainment # jimmy says no reserving sunbeds!! Ll

„Ve všech našich hotelech je zakázáno rezervovat si lehátka, hosté jsou na to ústně upozorněni při registraci a v místech, kde se opalují, je to také vyznačeno cedulemi,“ řekl zástupce hotelu Puerto De Santiago na Tenerife.

Tento problém se zdaleka netýká pouze tohoto hotelu, ale opakuje se v mnoha zařízeních i na jiných místech. „Hledáme takové řešení, které by nezpůsobilo ještě větší potíže, i když by to všechno nebylo nutné, kdyby lidé dbali našich pokynů,“ uzavírá hoteliér z Tenerife.