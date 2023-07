Nic takového jsem nezažil. Turistická místa se vedrem mění na města duchů

V Itálii na řadě míst naměřili opět kolem 40 stupňů Celsia, přičemž nejvyšší teploty byly na Sardinii a na Sicílii, kde vystoupaly na 46 stupňů. Nebývalé vyské teploty sužují i Španělsko, Řecko a další země v Evropě.

„Není to pro slabé povahy, to je jisté. Horko je neúprosné. Je to velmi agresivní typ horka. Neustále z něj teče pot,“ popisuje Mark Warren z britského Kentu velmi teplé počasí ve Španělsku. I když je na dovolené, na další dny se vinou vysokých teplot netěší. „Tohle vedro je strašné“.

Warren řekl stanici Sky News, že Cartagena se změnila v „město duchů“. Nikdo nevychází ven a „všichni jsou zavření vevnitř a berou čas siesty vážně“.

O městech duchů hovoří i další britští turisté. „Je to až nepříjemné. Vidíte mnoho podniků a barů prázdných,“ řekla stanici BBC Stacy Fitzpatricková z Irska. Podle ní lidé v Madridu raději vychází až v devět večer.

Místní potvrzují, že ohromné vedro negativně ovlivňuje obchody. „Tohle je strašné. Mimo to, že to činí turisty nervózními, je velmi obtížné pracovat,“ uvedl Kevin Cosentino z římského baru Gatsby.

Před pobýváním venku varují i úřady

Úřady ve Španělsku, Itálii či Řecku radí místním a turistům, aby během nejžhavějších částí dne raději nebyli venku a zůstali uvnitř budov. V Itálii doporučují se vyhýbat přímému slunečnému svitu od 11 odpoledne do šesti hodin večer. Těm, co jsou přesto venku, se snaží pomoc různými způsoby. Dobrovolníci rozdávají vody či radí, kudy jít k nejbližší kašně.

Ani vnitřní prostory nemusí stačit. Automobilka Stellantis v úterý poslala domů své zaměstnance ve výrobním závodu nedaleko Neapole, kde se vyrábí Fiat Panda, a to kvůli nepřijatelným podmínkám na pracovišti. V Řecku doporučují lidem pracovat z domova a nařizují pracovníkům ohroženým teplotním stresem přestat od dvanácti do pěti hodin pracovat.

V Itálii, Španělsku a dalších zemích úřady v některých oblastech vyhlásily výstrahy před vysokými až extrémními vedry. Podle Gavina McLaughlina, který už dva roky žije v Miláně, tyto výstrahy míří především na turisty, aby se chránili před vysokými teplotami. Místní jsou podle něj na vedra zvyklejší. Milán se během července a srpna pravidelně mění na město duchů, protože lidé se jezdí osvěžit na pobřeží a k jezerům, řekl BBC muž původem Irska.

Podobnou myšlenku zastává i španělský turistický průvodce Ivan Jimenez z Sevilly. Stanici NPR řekl, že mu vysoké teploty nepřijdou jako nic zvláště nového a že je na ně zvyklý. Pro turisty ale může být vedro až příliš brutální.

Podle některých obyvatel vedry zasažených oblastí jsou současné teploty bezprecedentní. „Takové horko jsem ještě nezažil. Není to normální,“ uvedl Massimo Borgia, který raději prodával noviny mimo svůj rozžhavený římský kiosek.

Je to noční můra

Klimatičtí vědci varují, že klimatické změny činí vedra častějšími a delšími. Jejich důsledkem jsou mimo jiné ničivé požáry, které nyní sužují Řecko.

„Je to noční můra,“ uvádí o ohních pustošících předměstí města Mandra jeho starosta Christos Stathis. Do bojů s plameny správa města povolala 250 hasičů, jedenáct letadel a devět helikoptér.

„Za posledních 48 hodin se naše země potýkala s více než 123 lesními požáry,“ řekl ve středu řeckým médiím mluvčí hasičů, kteří evakuovali několik měst po celé zemi. „Je jisté, že budou následovat další. Požáry jsme měli, máme a budeme mít, což je také jeden z důsledků klimatické krize, kterou prožíváme se zvýšenou intenzitou,“ prohlásil řecký premiér Kyriakos Mitsotakis.

Turisté mění plány

Britské ministerstvo zahraničí před extrémními vedry a rozsáhlými požáry varuje cestovatele. Někteří už začali rušit své cesty, uvádí stanice LBC.

Pokud se podle listu The New York Times agresivní teploty stanou normou, dojde k stále zřetelnější změně cestovních vzorců. Červenec a srpen jsou doposud vrcholem turistické sezóny, cestovatelé už ale začínají ve větší míře využívat i méně horké měsíce jako je duben květen, září či říjen. Někteří turisté míří též raději na sever Evropy, zatímco jiní plánují své cesty tak, aby využili chladnější hodiny dne.