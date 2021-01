Twitter zablokoval účet Chameneímu. Íránský ajatolláh vyhrožoval Trumpovi

Teherán/Washington Společnost Twitter zablokovala na své sociální síti účet íránského nejvyššího duchovního ajatolláha Alího Chameneího poté, co se na něm objevila fotografie amerického exprezidenta Donalda Trumpa hrajícího golf s výhrůžným popiskem. Informoval o tom deník The Times of Israel. V popisku nebyla sice adresná výhrůžka se jménem Trumpa, z kontextu ale bylo jasné, komu je určena.

Twitter zablokoval účet čínského velvyslanectví v USA. Kvůli příspěvku o Ujgurské oblasti Na fotografii, která je podle izraelského deníku fotomontáží, byl také na golfovém trávníku stín připomínající vojenské letadlo mířící přímo na Trumpa. Na obrázku, který se na sítí objevil ve čtvrtek pozdě večer, byl popisek vyhrožující odplatou za rok starý americký raketový útok bezpilotního letounu na letiště v iráckém Bagdádu. Při něm byl začátkem ledna zabit s dalšími devíti lidmi velitel íránských elitních jednotek Kásem Solejmání. Útok nařídil Trump, podle něhož Solejmání plánoval útoky na americké cíle. „Pomsta je nevyhnutelná. Solejmáního vrah a muž, který to nařídil, musí čelit odvetě. Pomsta může přijít kdykoli,“ stálo v komentáři k fotografii na Chameneího twitterovém účtu, který dnes ráno Twitter zablokoval kvůli porušení pravidel sociální sítě. Podle deníku Arab News má Chameneího úřad ještě několik dalších účtů. Twitter natrvalo zablokoval Trumpův účet, Facebook zatím jen dočasně. Prý by mohl dál podněcovat k násilí Twitter už začátkem měsíce odstranil Chameneího výroky, v nichž íránský nejvyšší duchovní označil za nedůvěryhodné vakcíny proti covidu-19 vyvinuté ve Spojených státech a v Británii. Twitteru uvedl, že výroky jsou zavádějící informací týkající se pandemie covidu-19. Tento měsíc zablokoval Twitter účet i Trumpovi, a to kvůli „nebezpečí dalšího podněcování k násilnostem“. Trump čelil kritice, že důrazně neodsoudil násilné vniknutí svých příznivců do budovy amerického parlamentu z 6. ledna, které si vyžádalo pět obětí. Na výtržnostech má přitom Trump svůj podíl, protože své příznivce k pochodu k parlamentu vyzval a zopakoval při tom svá nepodložená tvrzení o podvodech v listopadových prezidentských volbách, které prohrál.