U Minneapolisu vypukly nepokoje kvůli smrti černocha po zásahu policie, ve městě platí zákaz nočního vycházení

MINNEAPOLIS (USA) V americkém městě Minneapolis, kterým loni na jaře otřásla smrt George Floyda, o víkendu zemřel po zásahu policie další černoch, dvacetiletý Daunte Wright. V severním předměstí Brooklyn Center jej v neděli postřelila policistka a následně byl prohlášen za mrtvého po havárii nedaleko místa policejní kontroly. Šéf tamní policie následně uvedl, že se jednalo o nehodu, při níž si strážnice spletla paralyzér s pistolí.

U policejní centrály v neděli večer protestovaly stovky lidí a manifestace skončila až po opakovaném použití slzného plynu. Úřady se kvůli obavám z dalších nepokojů rozhodly v Minneapolisu a sousedním městě St. Paul vyhlásit na dnešní noc stav nouze a zákaz vycházení.



Vše začalo okolo v nedělních 14:00 místního času (21:00 SELČ), když policie zastavila auto kvůli údajnému porušení pravidel silničního provozu. Podlé úřadů pak policisté zjistili, že je na řidiče vydán zatykač, a chtěli ho proto zadržet. Podezřelý nicméně nastoupil zpět do svého auta a vypukla potyčka. Podle záběrů kamer na úborech strážníků jedna z policistek následně několikrát zakřičela varování „Taser!“, což je druh paralyzéru hojně používaného americkými bezpečnostními složkami. Poté se ozval výstřel. Vozidlo pak ještě vyrazilo, ujelo několik bloků a narazilo do dalšího auta.

Šéf policejního sboru v Brooklyn Center Tim Gannon na tiskové konferenci novinářům sdělil, že se jednalo o „nezamýšlený výstřel, který vyústil v tragickou smrt pana Wrighta“. Policistka podle něj chtěla použít taser, ale omylem sáhla po pistoli a vypálila jeden výstřel.

Rodina zastřeleného nicméně tvrdí, že byl Wright postřelen ještě předtím, než nasedl do auta. Údajná matka zemřelého mladíka Katie Wrightová reportérům řekla, že s Dauntem při policejní kontrole telefonovala. Sdělil jí prý, že ho zastavili proto, že měl na zpětném zrcátku pověšený osvěžovač vzduchu, což je podle agentury Reuters v Minnesotě nelegální. Podle úřadů utrpěla při incidentu lehká zranění Wrightova spolujezdkyně; matka zastřeleného uvedla, že to byla jeho přítelkyně.

Biden vyzval ke klidu

Starosta předměstí Brooklyn Center Mike Elliot označil incident za hluboce tragický a slíbil, že zajistí spravedlnost. Guvernér Minnesoty Tim Walz na twitteru napsal, že situaci „blízce monitoruje“ a že stát na severu USA „truchlí za dalšího černocha, jehož život ukončili strážci zákona“.

Prezident Joe Biden v pondělí řekl, že hovořil s vedením Minnesoty a viděl záznam z kamer policistů. Vyzval ke klidu a prohlásil, že je potřeba počkat na závěry vyšetřovatelů. Ve městě jsou podle něj příslušníci federálních bezpečnostních složek, kteří jsou připraveni pomoci s uklidněním případných nepokojů.

Starostové Minneapolisu a přidruženého města St. Paul po domluvě s guvernérem Walzem vyhlásili stav nouze a noční zákaz vycházení od dnešních 19:00 místního času (02:00 SELČ) do úterních 6:00 (13:00 SELČ). „Dnešní večer musí být pokojný,“ řekl starosta Minneapolisu Jacob Frey.

Incident se odehrál asi 15 kilometrů od centra Minneapolisu, kde se právě koná ostře sledovaný proces s bývalým policistou a hlavním aktérem případu smrti George Floyda Derekem Chauvinem. Někdejší strážník, kterého kolemjdoucí loni natočili, jak neozbrojenému černochovi několik minut klečí na krku, je obžalován ze zabití a vraždy a po dvou týdnech výpovědí je v jeho procesu na dnešek naplánováno další jednání.

Podle agentury AP je v Minneapolisu v těchto dnech cítit zvýšené napětí. Po nedělním úmrtí po policejní kontrole rychle následovaly nové protesty proti praktikám policie a shromáždění se neobešla bez výtržností. Video z místa havárie podle NYT ukazovalo, jak někteří demonstranti skákali po policejních vozidlech a rozbíjeli jim okna. V místním nákupním centru se výtržníci vloupali do asi 20 obchodů, uvedly úřady.

Večerní manifestace u policejního velitelství v Brooklyn Center byla údajně převážně nenásilná, někteří účastníci ovšem podle médií a prohlášení regionální vlády házeli lahve nebo kameny. Když lidé neuposlechli výzvu, aby se rozešli, použili těžkooděnci donucovací prostředky včetně slzného plynu, uvedl reportér listu The New York Times. Starosta Brooklyn Center Mike Elliott vyhlásil zákaz vycházení do šesté hodiny ranní a úřady povolaly do služby příslušníky národní gardy, kteří dnes společně se státními policisty hlídali policejní centrálu. U ní se však v pondělí po nepokojné nedělní noci sešlo jen několik jednotlivců, píše agentura AP.