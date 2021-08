U Moskvy se zřítil testovaný transportní letoun se třemi lidmi na palubě. Zřejmě nikdo nepřežil

Podle předběžných údajů se letadlo zřítilo u letecké základny Kubinka asi 60 kilometrů od Moskvy během výcvikového letu před plánovaným přistáním. Podle předběžných informací havárii zapříčinilo vzplanutí jednoho z motorů, o němž ještě stihla posádka informovat. Stroj, který byl jediným letovým prototypem modelu Il-112B, po pádu zcela shořel.

Awful news. One of the prototypes of the Il-112V military light transport aircraft crashed in Kubinka today. It appears the engine caught fire. https://t.co/7r40JIZoPz pic.twitter.com/YA59xY1OX4