Zelenskyj sháněl na zimu 800 milionů eur, v Paříži mu slíbili miliardu

Podle Zelenského Ukrajina potřebuje naléhavou pomoc v přepočtu téměř 19,5 miliardy korun, aby se vyrovnala s ruským „energetickým terorismem a aby Ukrajinci přečkali zimu. „Je to hodně, ale je to menší cena než cena za blackout,“ řekl ukrajinský prezident.

Téměř padesátka států a přes 20 mezinárodních organizací chce reagovat mimo jiné na skutečnost, že miliony Ukrajinců jsou aktuálně bez elektřiny a dalších energií. Pomoc se má zaměřit na dodávky energií, vody, potravin i na dopravu a zdravotnictví. Očekává se, že účastníci dárcovské konference v Paříži přislíbí pomoc v hodnotě mnoha desítek milionů dolarů.

Podle Zelenského jeho země potřebuje generátory na výrobu elektřiny stejně naléhavě jako obrněná vozidla nebo neprůstřelné vesty pro své vojáky. „Tisíce firem a sociálních služeb stále fungují díky generátorům. Nemocnice fungují díky generátorům. Díky za tyto generátory, byly zachráněny stovky tisíc pracovních míst,“ řekl v proslovu Zelenskyj, jehož manželka Olena se konference účastní osobně.

Další pomoc už oznámily Německo a Francie. Macron řekl, že jeho země Ukrajině poskytne dalších 63 dieselgenerátorů ke stovce, které dodala už v listopadu. Francouzská pomoc letos dosáhne objemu 200 milionů eur (téměř 4,9 miliardy korun), řekl Macron, který oznámil dodatečnou pomoc ve výši 48,5 milionu eur.

Také Německo ohlásilo dodatečnou zimní pomoc Ukrajině ve výši 50 milionů eur k dříve slíbeným 160 milionům eur. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová oznámila, že EU pošle Ukrajině 30 milionů LED žárovek. Na jejich zakoupení EU poskytne 30 milionů eur. „Když s našimi partnery dodáme 50 milionů těchto žárovek, ušetříme jeden gigawatt, což je roční výkon jaderné elektrárny,“ řekla.

Macron: Ukrajinu padnout nenecháme

Macron ve svém projevu ujistil, že mezinárodní společenství nenechá Ukrajinu padnout a pomůže jí přečkat zimu. Na konferenci s názvem Solidarita s ukrajinským národem ve francouzské metropoli jednají prezidenti a premiéři 47 států nejen z EU, ale také 22 zástupců mezinárodních organizací, jako je OSN, Mezinárodní měnový fond či zástupci zemí G7. Za Česko vyjádřil podporu Ruskem napadené zemi premiér Petr Fiala.

Rusko se podle něj „pokouší šířit teror mezi obyvatele“ Ukrajiny útoky na civilní infrastrukturu. Podle Macrona jde o válečné zločiny. „Kreml útočí na civilní infrastrukturu, protože jeho vojáci utrpěli porážky na bojišti,“ řekl Macron.

Rychlé dodávky vody i léků

Lídři pojmenovali pět klíčových segmentů, o které v této pomoci půjde. Patří mezi ně energie, doprava, potraviny, zdraví a voda. Rychlá pomoc má přispět především civilistům při boji proti agresorovi a také aby zvládli přežít mrazové počasí.

„Pokud má Ukrajina přečkat zimu a pokud chceme zabránit nové migrační vlně, musíme se soustředit na humanitární pomoc. Rusko se v tuto chvíli usilovně snaží o to, aby Ukrajinu uvrhlo do nekonečné mrazivé tmy, ale to mu prostě nesmíme dovolit. Proto je zvlášť důležité zajistit Ukrajině dostatek energetického vybavení,“ pronesl ke 46 lídrům na úterním shromáždění Fiala.

Každá z účastněných zemí si ještě před konferencí měla zvolit svou kontaktní osobu, která bude okamžitou a rychlou pomoc Ukrajině za svou zemi koordinovat. Česká vláda vybrala letitého diplomata a někdejšího ministra v Topolánkově vládě Petra Gandaloviče.

Akutní pomoc potrvá celou zimu

Koordinátoři se mají scházet jednou týdne a domlouvat pomoc tak, aby byla rychlá a hlavně efektivní. Tedy aby se předešlo tomu, že by se v některých oblastech násobila, nebo se naopak nedostala do míst, kde je zrovna potřebná.

„Z našich informací z terénu vyplývá, že koordinace pomoci na Ukrajině stále probíhá na několika oddělených úrovních. Ukrajinské a mezinárodní organizace nespolupracují tak, jak by mohly,“ upozornil Fiala v Paříži. I proto budou koordinátoři aktualizovat seznam ukrajinských nezbytností, který budou mezi sebou sdílet.

S touto akutní pomocí se počítá minimálně po celé zimní období, tedy zhruba do března. Pokud ji bude potřeba prodloužit, neměl by to být podle diplomatů problém.

Fiala na konferenci také vyzdvihl další finanční pomoc, kterou v pondělí v noci pod taktovkou českého předsednictví schválila Evropská unie. Jde o společnou půjčku 18 miliard eur (asi 440 miliard korun), kterou si vezme EU a použije ji na podporu Ukrajiny.

Pokračovat mají vedle toho podle Fialy také dodávky vojenského materiálu. „Ukrajina potřebuje, abychom pokračovali v dodávkách vojenského vybavení, s jehož pomocí dokáže vytlačit agresora ze svého území,“ vyzval český premiér.