Chceme zabijáky tanků. Ukrajincům stíhačky F-16 k průlomu nestačí

Stroj A-10 Thunderbolt II je podzvukový bitevní letoun zkonstruovaný ve Spojených státech. Do výzbroje byl zařazen v 70. letech. „Hovořil bych o A-10 jako o možnosti, pokud nám je dají. Není to nový stroj, ale je spolehlivý a osvědčil se v mnoha válkách. Unese širokou škálu zbraní pro ničení pozemních cílů na pomoc pěchotě,“ řekl osmapadesátiletý generál.

Syrského volání po dalších letadlech přichází v době, kdy nový velký balík americké vojenské pomoci pro Kyjev zablokovaly spory mezi americkými zákonodárci. Syrskyj míní, že A-10 by mohl poskytnout zásadní podporu pozemním silám, když se pokusí chopit iniciativy proti dobře vyzbrojenému nepříteli. „Je to letadlo vhodné pro ničení pozemních cílů: tanků, dělostřelectva a všeho, co působí proti pěchotě,“ řekl.

Důležitou roli na ukrajinském bojišti by podle generála mohly sehrát i bitevní vrtulníky AH-64 Apache a AH-1 Super Cobra, stejně jako vrtulník UH-60 Black Hawk.

Od vpádu ruských vojsk na Ukrajinu Kyjev naléhá na západní spojence, aby dodávali stále vyspělejší zbraně a munici, včetně obrněných vozidel, tanků, raket dlouhého doletu a stíhaček. Očekává se, že první stíhačky F-16 dorazí na Ukrajinu v letošním roce, i když jejich dopad na průběh války by mohla omezit dosavadní převaha ruského letectva.

Ukrajina loni v létě podnikla velkou protiofenzivu, která však nedosáhla zásadního průlomu, a to i proto, že se ruské síly na východě a jihu země zakopaly na obranných liniích. Ruská vojska v současnosti podle generála nepřetržitě útočí na několika úsecích fronty, avšak ukrajinské síly podnikají omezené protiútoky. „Vedeme aktivní obranu, jen se nebráníme, ale neustále přecházíme do protiútoku a místy do ofenzivy,“ řekl.

Kromě volání po dalších letadlech Ukrajina požádala spojence o urychlení dodávek dělostřelecké munice, protože některé jednotky si stěžovaly, že jim dochází. Zatímco čím dál větší vliv na bojišti mají drony, dělostřelectvo je oporou pro obě armády.

Ačkoliv se zdá, že válka se ocitla ve slepé uličce na frontové linii dlouhé asi tisíc kilometrů, Syrskyj, který se vyznamenal při obraně Kyjeva na začátku roku 2022 i při bleskové protiofenzivě v Charkovské oblasti v témže roce, se domnívá, že budoucí průlomy jsou stále možné.

„Šance je vždy. Jen je třeba ji najít a využít,“ odpověděl na otázku ohledně obratu ve válce ve prospěch Ukrajiny. Není podle něj možné, aby Rusko mělo úplně všude stejně dobře vybudovanou robustní obranu, slabiny podle něj budou vždy.