Ukrajinská armáda neztrácí naději na postup na jižní frontě. Po prolomení první obranné linie by měl podle generality ruský odpor slábnout, poněvadž následující linie už nejsou tak silné. Podle ukrajinského generála Oleksandra Tarnavského, který o víkendu poskytl rozhovor britskému nedělníku The Observer, soustředili Rusové do první linie svého opevnění zhruba 60 procent všech obranných prostředků, zatímco do zbylých dvou po dvaceti procentech.