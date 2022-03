Rusko mělo požádat Čínu o pomoc. Ta ale tvrdí, že o ničem neví

„O tom jsem nikdy neslyšel,“ reagoval na tyto informace podle agentury Reuters mluvčí ambasády. „Současná situace na Ukrajině je skutečně znepokojivá,“ uvedl mluvčí Liou Pcheng-jü. „Vysokou prioritou je nyní zabránit tomu, aby se napjatá situace vyhrotila nebo dokonce vymkla kontrole,“ dodal.

Americké deníky Financial Times a The Washington Post s odkazem na americké činitele v neděli napsaly, že Rusko od začátku invaze na Ukrajinu žádá Čínu o vojenské vybavení a další pomoc. Zdroje obou listů nerozvedly, jakou vojenskou pomoc Rusko žádá. Neuvedly ani, jak Čína na požadavky svého souseda reaguje.

Další představitelé USA deníku Financial Times sdělili, že Rusku dochází některé zbraňové vybavení. Podle listu The New York Times Moskva kvůli sankcím Západu Peking požádala také o hospodářskou pomoc.

O ukrajinské krizi mají dnes v Římě jednat bezpečnostní poradce Bílého domu Jake Sullivan a vysoce postavený čínský diplomat Jang Ťie-čch’. Sullivan už Čínu varoval, aby Moskvě nepomáhala v obcházení sankcí.

Podle zdrojů agentury Reuters Sullivan zdůrazní ekonomické tresty, jimž bude Peking čelit, pokud bude Rusku pomáhat v jeho válce na Ukrajině. Sullivan bude varovat před izolací, jíž by Čína mohla globálně čelit, pokud bude nadále podporovat Rusko, řekl Reuters bez dalších podrobností jeden z nejmenovaných amerických představitelů.

Sullivan v neděli zpravodajské televizi CNN řekl, že Washington pozorně sleduje, do jaké míry Peking poskytuje hospodářskou nebo materiální pomoc Rusku. „Nedovolíme, aby se to rozběhlo a nedovolíme, aby Rusko získalo záchranu od těchto ekonomických sankcí ze strany jakékoli země kdekoli na světě,“ řekl bezpečnostní poradce.

7. března 2022

Rusko zablokovalo Černé moře

Podle britského ministerstva obrany ruské námořnictvo vytvořilo vzdálenou blokádu ukrajinského pobřeží Černého moře, a odřízlo tak Ukrajinu od mezinárodního obchodu po moři.

Ruské námořní síly pokračují v provádění raketových úderů na cíle na Ukrajině, uvedlo britské ministerstvo v neděli na Twitteru ve své aktualizaci zjištění zpravodajských služeb.

Rusko by mohlo v příštích týdnech provádět další obojživelné vyloďovací operace, podobné té, kterou uskutečnilo v Azovském moři, stojí v aktualizaci.

Koridory už prošlo přes 140 tisíc civilistů

Z ukrajinských konfliktních zón bylo dosud evakuováno více než 140 000 civilistů. V ukrajinské televizi to v neděli oznámila vicepremiérka Iryna Vereščuková. Do obléhaného Mariupolu na jihovýchodě země se však humanitární konvoj podle ní nedostal ani v neděli. Neumožnilo to podle ní ruské ostřelování. Podle městské rady bylo v Mariupolu od začátku ruské invaze zabito 2 187 místních obyvatel.

„Kolona zůstala v Berďansku a zítra se opět pokusí dostat do Mariupolu,“ uvedla Vereščuková. Berďansk okupuje ruská armáda.

Ze 14 plánovaných humanitárních koridorů dnes podle Vereščukové fungovalo pouze devět, přičemž bylo evakuováno zhruba 5 500 lidí v Kyjevské oblasti nebo východoukrajinské Luhanské oblasti. Mariupol byl celý den vystaven ostřelování a leteckému bombardování, dodala vicepremiérka podle stanice CNN.