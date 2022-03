Třetí světová válka bude jaderná a ničivá, hrozí šéf ruské diplomacie Lavrov

Lavrov znovu zopakoval záminku, kterou Moskva obhajuje svou „vojenskou operaci“ na Ukrajině. Prý by pro Rusko bylo „opravdu nebezpečné“, kdyby Ukrajina získala jaderné zbraně. S myšlenkou, že se Kyjev snaží atomové zbraně vyvinout, operuje Kreml v posledních dnech často.

Není to však pravda, Ukrajina se navíc v 90. letech výměnou za záruku ochrany své územní celistvosti a národní bezpečnosti jaderných zbraní vzdala.

Ve středu by se mělo konat druhé kolo rusko-ukrajinských rozhovorů. To první na běloruské hranici totiž průlom nepřineslo. Ukrajina žádá okamžité příměří a odchod ruského vojska ze země.

Podle Kremlu je ruská delegace připravena na další jednání, ale neví, zda se Ukrajinci dostaví.

Navzdory oficiálním prohlášením běloruského vůdce Alexandra Lukašenka se do invaze zapojilo už i Bělorusko. Nové unijní sankce proto budou mířit i na něj. Postihy mají dále omezit běloruský export. Na sankční seznam podle zdroje z diplomacie přibyly více než dvě desítky lidí, zejména armádních velitelů. Opatření míří také na bankovní sektor.

Brutalita bude narůstat, varuje Británie

Ruská invaze na Ukrajinu v režii ruského prezidenta Vladimira Putina bude stále brutálnější. Rozhlasové stanici LBC to ve středu řekl britský ministr obrany Ben Wallace. Dodal, že není připraven poslat Velkou Británii do války a vyvolat konflikt v celé Evropě tím, že by prosazoval bezletovou zónu nad Ukrajinou.

„Každý, kdo uvažuje logicky, by neudělal to, co dělá Putin, takže budeme svědky toho, jak jeho brutalita poroste,“ řekl Wallace. Ruský prezident podle ministra obrany zatím obkličuje města, která po nocích bombarduje, brzy se však pokusí přesunout boje do jejich center.

Británie přesto nebude prosazovat zavedení bezletové zóny, o kterou NATO požádal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. „Putina se nebojím. Nechci válku v celé Evropě. Chtějí (posluchači LBC), aby Rusko vyzbrojené jadernými zbraněmi válčilo s námi všemi v celé Evropě a v Atlantiku?“ prohlásil.

Bezletová zóna by podle Wallace mohla velmi rychle přerůst v totální konflikt. „Ukrajina není v Severoatlantické alianci. NATO je sebeobranná organizace, pokud zaútočíte na jednoho z nás, zaútočíte na nás všechny a všichni fakticky vstoupíme do války podle článku 5,“ řekl ministr.

Rusové by podle Wallace v případě bezletové zóny „nehráli podle pravidel“ a pravděpodobně by sestřelili letadla NATO, což by vyvolalo válku. Pokud by naopak jednotky Severoatlantické aliance sestřelily ruské letadlo, výsledek by byl stejný, protože Rusko by úder opětovalo.