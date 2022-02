Kyjev se mobilizuje. Odoláme provokacím i útoku, máme zásoby paliva i energií, řekl starosta Kličko

„Městské služby již dnes pracují na tom, aby zabránily vojenské nouzi. Naše úsilí směřuje k tomu, abychom překonali možné provokace a případně odolali vojenskému útoku. Řídíme se jasným plánem. Civilní obrana Kyjeva čítá 13,5 tisíce lidí a více než 780 kusů techniky. Nasazeny jsou i síly teritoriální brigády na obranu Kyjeva,“ uvedl starosta ukrajinského hlavního města.

Podotkl, že pro stabilitu a obživu města je důležitá nepřetržitá dodávka energií, tepla a vody.

„Ve spolupráci s NEC Ukrenergo jsme zajistili další výrobu elektřiny. Od prosince do ledna jsou tři až čtyři bloky v trvalém provozu. To umožňuje zajistit nepřerušené dodávky energie do Kyjeva,“ uvedl bývalý boxerský šampion těžké váhy.

V havarijním režimu poté mohou nepřetržitě po dobu deseti dnů vyrábět energii speciální centrály. Podniky budou mít zajištěné připojení k mobilním sítím a internetu. Město má také dostatečné zásoby paliva, dodal Kličko.

Hlavní město, která se obává invaze Ruska, podle něj zlepšilo také výstražný systém. „Vyvinuli jsme nový výstražný systém, který nemá na Ukrajině obdoby. Na jeho výstavbu se vyčlenilo z rozpočtu města téměř 11 milionů ukrajinských hřiven (zhruba osm a půl milionu korun),“ uvedl starosta.

Počítá i s okamžitou evakuací města. V Kyjevě byly zřízeny evakuační komise, které se v případě nouze budou řídit schváleným plánem. Ten určuje například umístění záchranných bodů či počet potřebných vozidel k přepravě občanů.

„Před pár lety jsme měli jeden a půl tisíce vhodných krytů, dnes jsme jejich počet ztrojnásobili,“ uvedl Kličko. Mezi tyto objekty patří více než 500 skladovacích zařízení a téměř 4 500 budou dvojího využití. Jedná se zejména o podzemní parkoviště, stanice metra, sklepy a další suterény. Jejich umístění lze nalézt na mapě zveřejněné na webových stránkách kyjevské radnice.

Město chce na možnou invazi připravit i nejmenší. Už dva týdny proto probíhají tematická školení s pedagogickými týmy a rodiči ve školách.

„Tyto a další úkoly jsou nemožné, pokud naše úsilí a činy nejsou koordinovány, pokud neexistuje interakce a spolupráce na všech úrovních. Dnes se musíme řídit zájmy národní bezpečnosti a ochrany našeho státu a jeho občanů,“ zdůraznil Kličko.

Spojené státy chtějí jednat

Podporu Ukrajině v době vyostřujícího konfliktu vyjádřily například Spojené státy. Americký ministr zahraničí Antony Blinken ujistil ukrajinský protějšek Dmytro Kulebu, že Ukrajina nadále „těží z trvalé a neochvějné podpory Spojených států pro její suverenitu a územní celistvost“.

Zároveň oznámil, že ještě v sobotu by měl hovořit se svým ruským protějškem Sergejem Lavrovem. „Nadále vidíme velice znepokojivé známky zvyšování napětí ze strany Ruska, zejména příchod nových jednotek na hranice s Ukrajinou,“ řekl Blinken na tiskové konferenci v Nadi na Fidži.

„Pokud má Rusko skutečně zájem diplomacií a dialogem vyřešit tuto krizi, kterou samo vytvořilo, jsme k tomu připraveni,“ prohlásil podle agentury AFP. „Musí se tak však dít v souvislosti se zmírněním napětí. Zatím jsme však z Moskvy viděli jen zvyšování napětí,“ dodal.

„Toto je klíčový okamžik. Jsme připraveni na cokoliv, co se může stát,“ řekl šéf americké diplomacie a znovu varoval, že USA a jejich spojenci rychle uvalí sankce na Rusko, pokud vpadne na Ukrajinu. K invazi by podle Blinkena mohlo dojít „kdykoliv“. „Nevíme, zda se prezident (Vladimir) Putin rozhodl. Ale víme, že je schopen jednat velice rychle,“ dodal.

S ruským prezidentem Vladimirem Putinem by podle Elysejského paláce měl v poledne hovořit francouzský prezident Emmanuel Macron. Kreml avizoval také telefonát Putina s americkým prezidentem Joem Bidenem. Blinken by kromě Lavrova měl hovořit dnes také s britskou ministryní zahraničí Liz Trussovou, která byla tento týden na návštěvě Moskvy.