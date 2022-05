V Kremlu se mluví o novém pokusu dobýt Kyjev. Západ nakonec ustoupí, věří Rusové

Meduza s odvoláním na dva zdroje blízké Kremlu a jeden přímo z prezidentské administrativy píše, že Kreml považuje dobytí celých území Doněcké a Luhanské oblasti za „minimální cíl“ pro vyhlášení vítězství. Ukrajinci nyní ještě drží pět procent Luhanské oblasti a více než 40 procent Doněcké oblasti.

Ukrajinští velitelé ve čtvrtek připustili, že situace na východním bojišti je „obtížná“ a že Rusové mají v Luhanské oblasti momentálně navrch. Prosí proto západní státy, aby jim poskytly zbraně, které by dokázaly poměr sil zvrátit. Jde jim hlavně o dalekonosné dělostřelectvo, a to klasické i raketové.

Podle Meduzy Kreml povzbudily potíže ukrajinské armády a tak oprášil myšlenku na získání hlavního města Ukrajiny neboli na dosažení „maximálního cíle. Rusko se Kyjev pokusilo obsadit už při zahájení invaze, Ukrajinci svou metropoli však ubránili, což pro na papíře silnější ruskou armádu představovalo velkou ztrátu prestiže.

Ruský prezident Vladimir Putin komentoval stahování vojáků tím, že cílem byl vždy Donbas, čemuž ale Západ nevěří. Jeho mluvčí Dmitrij Peskov argumentoval i snahou Moskvy přispět k mírovým rozhovorům.

„Stejně je (Ukrajince) zabijeme. S největší pravděpodobností bude na podzim po všem,“ shrnuje jeden zdroj náladu v Kremlu. Že v Moskvě věří ve vítězství, svědčí i pravidelné cesty generálního tajemníka vládní strany Jednotné Rusko Andrije Turčaka na Donbas. Turčak také osobně vyvěsil ruskou vlajku v jedné z vesnic v ruskou armádou okupované Záporožské oblasti.

Není jasné, zda optimismus Kremlu sdílí i ruské ministerstvo obrany. Meduza cituje jednoho ze svých zdrojů, podle něhož na Ukrajině nyní bojují hlavně smluvní vojáci. Ruské vedení pro zrychlení postupu proti ukrajinským silám ale může použít ve větší míře brance. Je otázkou, do jaké míry by slavil úspěch, protože invazní kolony z počátku války se opíraly hlavně o brance, kteří houfně umírali nebo padali do zajetí.

Podstatné posílení armády by ovšem vyžadovalo nějakou formu mobilizace, možná rovnou všeobecné. Kreml se nicméně kvůli obavám z vysoké nepopularity takového kroku k tomu zatím podle všeho nechystá.

Ukrajinský prezident Zelenskyj v nočním videoprojevu uvedl, že Donbas bude vždy ukrajinský. „Pokud si okupanti myslí, že Lyman nebo Severodoněck budou jejich, tak se mýlí. Bude tam vlát pouze ukrajinská vlajka a žádná jiná,“ zdůraznil podle agentury DPA. Dodal, že ukrajinská armáda brání zemi všemi dostupnými prostředky. „Děláme vše pro posílení armády,“ řekl.

Snad couvnou

Kreml se domnívá, že mu hraje do karet čas. „Dříve nebo později Evropu omrzí pomáhat, co se týče peněz i výroby zbraní, které ona sama potřebuje víc,“ tvrdí jeden zdroj. Moskva se též spoléhá na to, že Evropané budou ochotnější jednat s Ruskem kvůli plynu a ropě, čím blíže bude podzim a topná sezona. A Kreml se i domnívá, že Rusko má k dispozici více zdrojů než Ukrajina bez západní pomoci.

„Ano, blitzkrieg se nepovedl,“ uvedl zdroj z prezidentské administrativy. „To však neznamená, že nebude možné dosáhnout vítězství.“

Putin nikdy přesně nevysvětlil, jaké jsou přesné cíle „speciální vojenské operace“, trvá však na tom, že probíhá „podle plánu“. Ruský prezident odůvodnil invazi vágně formulovanými tvrzeními o nutnosti „denacifikace“ a „demilitarizace“ Ukrajiny, která údajně ve spolupráci s NATO představuje klíčové ohrožení Ruska.

Ukrajinští představitelé v minulosti varovali, že Rusko se může znovu pokusit dostat hlavní město pod svou kontrolu. Kyjevský starosta Vitalij Kličko v dubnu nevylučoval, že Rusové se pokusí dobýt Kyjev „za dva dny“.