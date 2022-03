Rusko připouští příměří, po Ukrajině nepožaduje kapitulaci. Někdo nás zatáhl do umělého konfliktu, šokuje Lavrov

„Musí být identifikovány konkrétní typy úderných zbraní, které nikdy nebudou nasazeny na Ukrajině a nebudou ani (zde) vytvořeny,“ řekl Lavrov v rozhovoru pro stanici Al-Džazíra. Kreml odůvodňuje invazi obavou, že by Ukrajina mohla mít k dispozici jaderné zbraně či sloužit jako předsunutá základna pro vojenské operace NATO ohrožující bezpečnost Ruska. Ukrajina i NATO obvinění odmítají.

Podle Lavrova Moskva trvá na demilitarizaci Ukrajiny. Moskva při jednání s Ukrajinou nepožaduje kapitulaci, ale navrhuje dohodu, která zajistí zákonná práva všem národům této země, cituje ministra agentura TASS.

Moskva chce též docílit nejasné „denacifikace“ země, čímž naznačuje, že Ukrajinu vedou nacisté. Lavrov nicméně řekl, že o svých lídrech se musí Ukrajinci rozhodnout sami.

Podle Lavrova je možné, že někdo chce, aby Rusko zabředlo do Západem uměle vytvořeného konfliktu na Ukrajině.

Rusko uznává ukrajinského prezidenta Zelenského jako lídra země a považuje za „pozitivní krok“, že Zelenskyj chce bezpečnostní záruky. „Naši vyjednavači jsou připraveni pro druhé kolo jednání, kde budou diskutovat o těchto zárukách,“ řekl Lavrov.

Zelenskyj ale požadoval bezpečnostní záruky po NATO, ne Rusku. Ukrajinský prezident též řekl, že jednání budou pokračovat, jen pokud Rusové přestanou v ostřelování ukrajinských měst.

První kolo jednání proběhlo v pondělí. Ukrajinská média uváděla, že by měla pokračovat ve středu. Ruští ani ukrajinští představitelé datum nepotvrdili.

Podle vůdce ruské delegace Vladimira Medinského by druhé kolo rozhovorů mělo pokračovat ve čtvrtek ráno. Jednání by se by měla týkat klidu zbraní.

Moskva poprvé přiznala ztráty, OSN ji odsuzuje

Moskva poprvé oficiálně přiznala ztráty v bojích na Ukrajině, 498 padlých a 1597 zraněných vojáků. Ukrajina uvádí výrazně vyšší ruské ztráty.

Mimořádné zasedání Valného shromáždění OSN přijalo velkou většinou rezoluci odsuzující ruskou invazi na Ukrajinu. Vyzvalo Moskvu k stažení vojáků. Naposledy Rada bezpečnosti svolala mimořádné zasedání Valného shromáždění v roce 1982.

Pro usnesení hlasovalo 141 z 193 členů shromáždění. Třicet pět členů včetně Číny se zdrželo hlasování a pět zemí včetně Ruska, Sýrie a Běloruska hlasovaly proti.

Agentura Reuters připomíná, že i když usnesení valné hromady jsou nezávazná, mají politickou váhu. Podle agentury cílem usnesení je politická izolace Ruska.