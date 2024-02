Domino se hroutí, jásá Rusko po Avdijivce. Kyjev hledá novou linii obrany

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

„Avdijivka je naše. Blesková operace, ve které ruská armáda předvedla své největší přednosti,“ liboval si v sobotu populární ruský vojenský bloger Starše Eddy a vyzdvihl jednotky Centrálního vojenského okruhu, které nesly hlavní tíhu dobývání mohutných defenzivních linií.

„Jsou to oni, vojáci od břehů Volhy, z rovin, hor a podhůří Uralu a Sibiře. Opět jste svým ocelovým krokem do země zadupali zničeného a pokořeného nepřítele... Hlavní věc je neztratit tempo, nedat dezorganizovaném protivníku šanci vzpamatovat se a zaujmout stabilní obranu,“ nabádal autor kanálu, který na Telegramu sleduje více než půl milionu lidí.

Právě o to se nyní hraje. Ukrajinci během bezmála deseti let vytvořili z Avdijivky pevnost, při dalším postupu Rusů na Západ však už nebudou moci využít tak dobrých defenzivních linií. Deník The New York Times poznamenává, že jim do karet nehraje ani plochá krajina, kde se nemohou opřít o větší toky nebo kopce.

„Nemají dobře vybudované sekundární linie, na které by se mohli stáhnout. Hodně záleží na tom, jestli ruské síly mohou dál pokračovat v tlaku, nebo jestli jim vyprchaly síly,“ poznamenává vojenský analytik Michael Kofman. S podobnými postřehy přicházejí i vojáci na frontě nebo váleční reportéři.

„Kde je druhá linie obrany? Když jsme čekali na zbraně pro protiofenzivu v Záporoží, nepřítel budoval minová pole a betonové bariéry, stavěl celá podzemní města. Záporožská protiofenziva selhala. Proč jsme neudělali to samé v Avdijivce?“ ptá se pár válečných fotografů Kosťantyn a Vlada Liberovovi.

Podle Institutu pro studium války tomu ovšem nic nenasvědčuje. „Ukrajinské velení nedávno vyslalo na frontu u Avdijivky nové jednotky, které mají za úkol útočit na postupující ruské síly a zajistit evakuační koridor pro jednotky stahující se z Avdijivky. Tyto jednotky jsou pravděpodobně schopny vytvořit a udržet obranné pozice. Ruské síly, které při obsazování Avdijivky utrpěly vysoké ztráty, budou pravděpodobně kulminovat ve chvíli, kdy se střetnou s relativně čerstvějšími ukrajinskými jednotkami na připravených obranných pozicích,“ píše americký think-tank.

Ukrajinská armáda ovšem musí hasit další požáry podél bezmála tisíc kilometrů dlouhé fronty. Na severu Rusové dotírají na města Kupjansk a Lyman a na jihu v Záporožské oblasti se snaží vymazat drobné úspěchy ukrajinské letní protiofenzivy u obce Robotyne. Podle ukrajinské armády tam v posledních dnech shromáždili větší síly než u Avdijivky.

Jako brambory

Hlavní velitel ukrajinských ozbrojených sil Oleksandr Syrskyj o stažení z ruin rozstřílené Avdijivky informoval v noci na sobotu, příslušníci 3. útočné brigády vzápětí vyklidili i areál koksovny AKCHZ, která je největším závodem svého druhu v Evropě. Předpokládalo se, že Ukrajinci ho budou bránit do posledních sil.

„Avdijivka je peklo. Museli jsme bojovat 360 stupňů kolem sebe proti novým a novým brigádám nepřítele,“ postěžoval si velitel 3. útočné brigády Andrij Bileckyj. Jeho spolubojovníci v pondělí potvrdili, že v jistých fázích bojů se ocitli v naprostém obklíčení a nemohli se z těžce bombardované koksovny stáhnout.

„V podstatě tam nic nezbylo, kromě několika polorozbořených sklepních místností. Skoro polovina všech KABů (naváděné letecké pumy, pozn. red.) co nám padaly na hlavu v Avdijivce, dopadla do areálu koksochimu,“ cituje agentura Unian Maxima Žorina, zástupce velitele 3. útočné brigády, která se po pádu Mariupolu zrodila na troskách praporu Azov.

Pro Rusko je dobytí Avdijivky významným úspěchem, protože to je největší územní zisk od dobytí Bachmutu loni v dubnu. Měsíc před ruskými prezidentskými volbami je to také jasné potvrzení, že ruská válečná mašinerie má nad vyčerpaným protivníkem převahu v dělostřelecké munici i počtu vojáků. Kromě toho představuje významný krok k ovládnutí celé Doněcké oblasti a posunutí fronty dál od jejího ostřelovaného centra.

„Avdijivka se pro nás stala klíčovou pevností. Otevřel se nám směr na západ,“ uvedl ruský vojenský zpravodaj Andrej Koškin v rozhovoru pro Lenta.ru. Jeho kolegové připomínají, že Rusko dnes nemusí nikam spěchat: americký Kongres se stále nerozhoupal k další vojenské pomoci Kyjevu, a Rusko si tak může vyčerpané ukrajinské síly „pomalu vařit jako brambory“, než se je rozhodne nakrájet.

„Ze strategického hlediska jsou dnes všechny naše akce na frontě podřízeny jedinému cíli: vytvořit předpoklady pro pád první kostky domina, po které se začne hroutit celá banderovská obrana. A porážku chochlů v Avdijivce a jejím okolí je třeba chápat především z tohoto hlediska,“ píše telegramový kanál Adekvat Z, který sleduje na čtvrt milionu uživatelů.