Moldavské Podněstří se obává války. Pokyn k verbování vydalo ještě před ruskými útoky

„Za účelem doplnění vojenského kontingentu mírových sil Podněsterské moldavské republiky svolávají vojenské komisariáty měst a regionů občany do pravidelných speciálních výcvikových táborů,“ stojí v dokumentu podněsterského ministerstva obrany.

Doba trvání výcvikového tábora je 90 dní, první muži ve věku do 55 let do něj mají nastoupit začátkem června. Úřady slibují účastníkům soustředění poskytnutí peněžních příspěvků a příspěvků na oblečení, ubytování či stravování. Nepracujícím občanům povolaným na toto „školení“ náleží měsíční podpora ve výši od 2 800 podněsterských rublů.

Proruský separatistický státní útvar na území Moldavska tak reaguje na úterní exploze, které vyřadily z provozu dvojici rozhlasových vysílačů v Podněstří. Následující pokyn úřadům se však objevil už 21. dubna:

„S úmyslem zajistit stoprocentní personální obsazení mírového kontingentu Podněsterské moldavské republiky, jakož i zajištění zaměstnání pro práceschopné obyvatelstvo republiky, Vás žádáme o umístění informací následujícího obsahu,“ uvedl resort ve svém prohlášení pět dnů před samotnými výbuchy.

Bezpečnostní rada Podněstří v úterý podle TASS uvedla, že v pondělí a úterý byly na území neuznané republiky provedeny celkem tři „teroristické útoky“. Moldavská prezidentka Sanduová varovala, že za útoky z posledních dvou dní stojí místní proválečné frakce.

Kromě pondělní střelby na budovu ministerstva bezpečnosti v Tiraspolu a úterního zničení vysílačů byla terčem útoku také vojenská jednotka u obce Parkany, uvedla bez bližších detailů tisková služba podněsterského prezidenta Vadima Krasnoselského.

Podněstří – převážně ruskojazyčný pás území na levém břehu řeky Dněstr – se odtrhlo od Moldavska v roce 1990 v obavách ze sjednocení Moldavska s etnicky a jazykově spřízněným Rumunskem. Od mírové dohody z roku 1992, která ukončila boje mezi Moskvou podporovanými separatisty a vládními vojsky, tam Rusko udržuje vojenský sbor, který čítá zhruba 1500 vojáků.