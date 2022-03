Koridory pro civilisty z obléhaných ukrajinských měst? Má to háček, evakuační cesty povedou do Ruska

„Koridory, které budou rovněž otevřeny ve městech Charkov, Mariupol a Sumy, jsou zřizovány vzhledem k tamní katastrofální humanitární situaci, jakož i na osobní žádost francouzského prezidenta Emmanuela Macrona,“ uvedlo ruské ministerstvo obrany.

„Požadujeme od ukrajinské strany, aby důsledně plnila všechny podmínky pro vytvoření humanitárních koridorů v uvedených oblastech a aby zajistila organizovaný odchod civilistů,“ dodalo ministerstvo. Ruské síly podle něj budou operaci nepřetržitě monitorovat.

Aktuální informace o situaci zatím nejsou k dispozici. Předchozí podobná oznámení skončila bez výsledku, poznamenal ruskojazyčný server stanice BBC, podle něhož informaci o nových humanitárních koridorech zatím nepotvrdily ukrajinské úřady. Prezident Volodymyr Zelenskyj je označil za nemorální, protože vedou na ruské či běloruské území.

Podle map publikovaných agenturou RIA Novosti povede humanitární koridor z Kyjeva do Běloruska a civilisté z Charkova budou moci projít pouze do Ruska. Koridory z Mariupolu a z města Sumy povedou do Ruska i do jiných ukrajinských měst, poznamenala agentura Reuters. Podle agentury TASS koridor z Kyjeva povede do běloruského Homelu s následnou leteckou přepravou do Ruské federace.

Zatím však ženy, starší lidé a děti prchají před ruskou armádou opačným směrem – na Západ, poznamenala ruská služba stanice BBC. Jen Polsko přijalo během deseti dnů od začátku ruské invaze na milion uprchlíků a celkový počet Ukrajinců prchajících před boji podle odhadů OSN dosáhl 1,5 milionu.

Podle ukrajinského prezidenta Zelenského je ruský přístup ke zřizování koridorů „naprosto nemorální“.

Klid zbraní ruská armáda vyhlásila u východoukrajinských měst Mariupol a Volnovacha už v sobotu. Místní úřady ale uvedly, že musely evakuaci civilního obyvatelstva odložit, protože ruské jednotky příměří nedodržovaly.

„Je to šílené. Klid zbraní neplatí v Mariupolu ani na humanitární trase. Naši obyvatelé jsou připraveni uprchnout, ale pod ostřelováním nemohou,“ řekl zástupce starosty Serhij Orlov.

Ruská strana naopak z porušení příměří obvinila ukrajinské síly. Humanitární koridory podle ní nikdo nevyužil. Rusko poté obvinilo ukrajinské „nacionalisty“ z toho, že civilistům brání v odchodu.

Ruský generál Michail Mizincev podle agentury TASS řekl, že „bez ohledu na obtíže, které vznikly v důsledku neúspěchu sobotní humanitární operace, jsme připraveni dále spolupracovat s představiteli Ukrajiny a mezinárodních organizací při řešení krizové humanitární situace“.