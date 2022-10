„Blízko smrti je život nesnesitelně krásný.“ Ruské nálety Ukrajince nezlomí v jejich odhodlání zůstat svobodní

Můj úžas nad detaily agenturních záběrů pramení z faktu, že jsem v hlavním městě bojující Ukrajiny pobyla jen týden. Kyjevané jsou naopak klidní. „Je to jako 24. února, ale tentokrát se nebojíme,“ pokrčí rameny filozof a spisovatel Volodymyr Jermolenko.

„Slyšela jsem BUUUM,“ popisuje úterní ráno důchodkyně Valja Fedorovna: „Žádné varování sirén. Nic. Ticho jen prolomilo to BUUUM. Ten zvuk se nedá zaměnit s žádným jiným. Dřív tyhle rány vycházely od Buče, teď šly z centra. Z balkonu vidím: lidi jdou klidně do práce, děti do školy… Že by se mi to jen zdálo? Jen si znovu lehnu, ozvou se další rány: BUUUM. Nemám na telefonu nastavené zpravodajství, byla jsem dočista zmatená, protože lidi na ulici pokračovali jako obvykle. Žádný spěch, žádná panika…“