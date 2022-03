Putinovi hrozí svržení tajnými službami, možnost vzpoury roste, tvrdí aktivista s kontaktem ve FSB

Podle Osečkina, zakladatele serveru Gulagu.net, o rostoucí averzi ke Kremlu vypovídá už fakt, že čím dál více příslušníků ruské rozvědky bez ohledu na možná rizika poskytuje informace o dění uvnitř svých úřadů.

„Putin 20 let vytvářel v Rusku stabilitu. Důstojníci FSB, policisté, prokurátoři – všichni tihle lidé uvnitř systému – mohli žít dobré životy. To všechno je ale teď pryč. Uznávají, že válka je katastrofa pro ekonomiku i pro lidstvo. Nechtějí zpátky do Sovětského svazu,“ řekl Osečkin.

Podle něj kvůli tomu stoupá ochota dříve loajálních státních zaměstnanců se postavit systému. „Každým týdnem a měsícem, kdy bude tahle válka pokračovat, je pravděpodobnost vzpoury v tajných službách vyšší,“ dodal.

Podle Osečkina patřili důstojníci FSB v Rusku k jakési „nové šlechtě“ a úkorně nesou, že kvůli západním sankcím už si nebudou moci užívat svých výhod a statků tak jako dřív.

Osečkinův zdroj uvnitř FSB už poslal za poslední týdny několik zpráv, naposledy 21. března informoval o tom, že se Kreml chystá rozpoutat „velký teror“ v Chersonu, kde plánuje únosy civilistů do Ruska. Podle odborníků na ruské tajné služby jsou zprávy autentické.

List The Times připomíná, že jejich hodnověrnost potvrdil investigativní novinář skupiny Bellingcat Christo Grozev, jenž odhalil identitu útočníků ze Salisbury, či expert na ruské tajné služby Andrej Soldatov.

Osečkin žije od roku 2015 v exilu ve Francii. Jeho server Gulagu.net se věnuje odhalování a zveřejňování případů mučení v ruských věznicích.