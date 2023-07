Ukrajina stupňuje tlak na jihu, Rusové útočí hypersonickými střelami

Ruské ministerstvo tvrdí, že ukrajinský útok byl podniknutý silami tří praporů posílených o tanky, tedy šlo by v této fázi bojů o vzácně rozsáhlou operaci s nasazením několika stovek vojáků, podotkla AFP. Podle listu The New York Times vyjádření ministerstva naznačuje, že by mohla probíhat nová fáze ukrajinské jižní protiofenzívy.

Podle Moskvy ruské jednotky všechny útoky odrazily, ale podle ruského listu Kommersant jeden z představitelů Ruskem dosazených okupačních úřadů, Vladimir Rogov, informoval, že se ukrajinským silám podařilo na třech místech vklínit se do první linie ruské obrany. Ukrajinští vojáci se aktivně snaží prorazit ruskou obranou, uvedl i Ruskem dosazený gubernátor okupované části Záporožské oblasti Jevhen Balickyj (rusky Jevgenij Balickij), který se zmínil i o „vyhrocené situaci“ ve třech obcích.

Balickyj podle Kommersantu před týdnem informoval o „dočasném klidu“ na záporožské frontě, zatímco ukrajinští představitelé vysvětlovali pomalé tempo ukrajinské protiofenzívy hustotou ruských minových polí.

Náměstkyně ukrajinského ministra obrany Hanna Maljarová o situaci na bojišti podle serveru Meduza uvedla, že ukrajinské síly odrážejí ruské útoky u Kupjanska a Lymanu na severovýchodě a východě Ukrajiny, kde se podle ní nepřítel marně snaží najít slabiny v ukrajinské obraně. Ukrajinské síly úspěšně pokračují v útocích jižně od Bachmutu, kde ruská strana podle Kyjeva hájí každý metr dobyté země i za cenu velkých ztrát.

Na jihu země ukrajinské jednotky pokračují v útočných operacích ve směru na okupovaná městě Melitopol a Berďansk a upevňují se u obce Robotyne, kde se Rusové snaží získat zpět ztracené pozice, ale bezvýsledně, dodala Maljarová.

Útoky hypersonickými raketami

„Kyjev - do krytů! Zaznamenali jsme odpálení Ch-47 Kinžal,“ citoval list Ukrajinska pravda výstrahu a dodal, že úřady informovaly o odpálení stejných střel také na Chmelnyckou a Kirovohradskou oblast. „Zaznamenali jsme rychle letící cíle, pravděpodobně také balistické rakety. Nepřítel používá různé typy zbraní,“ řekl mluvčí letectva Jurij Ihnat v televizi podle agentury Reuters.

Ihnat podle agentury Unian uvedl, že cílem ruského raketového útoku v Chmelnycké oblasti na západě Ukrajiny je vojenské letiště Starokosťantyniv. Střely s plochou dráhou letu, které vypustily ruské bombardéry Tu-95MS nad Kaspickým mořem, podle mluvčího Ihnata nejprve přiletěly na Ukrajinu z jihovýchodu a směřovaly ke městu Dnipro, pak několikrát změnily kurz než se nad Lvovskou oblastí otočily o 180 stupňů a zamířily ke Starokosťantynivu, kde se vzápětí ozvaly výbuchy a palba protivzdušné obrany.

Mohutný výbuch podle ruského listu Kommersant zahřměl také v Kyjevu. Následky útoku zatím nejsou známy.

Protivzdušná obrana sestřelila ruské střely v okolí Kyjeva, Dnipra a Charkova, ale nelze polevit v ostražitosti, protože další střely jsou ve vzduchu, uvedl mluvčí Ihnat podle listu Ukrajinska pravda. Ten dodal, že letecký poplach byl ve 20:30 (19:30 SELČ) odvolán.