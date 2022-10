Most byl klíčovou zásobovací linkou nejen pro ruské síly. Analytici si všimli i načasování akce

„V různých historických epochách, dokonce i za carů lidé snili o stavbě tohoto mostu. Pak se k této myšlence vraceli ve třicátých, čtyřicátých a padesátých letech. A nakonec, díky vaší práci a vašemu talentu, se ten zázrak stal,“ řekl během otevření mostu Putin.

Most, jehož existenci od začátku invaze na Ukrajinu Rusové ostře hájili, byl dokonce považován za tak důležitý, že Moskva několikrát varovala před mocnými odvetnými opatřeními, pokud by se stal terčem útoku.

V sobotu ráno za dosud nevyjasněných okolností otřásl Kerčským mostem obrovský výbuch. Kvůli němu se zřítila část vozovky do Kerčského průlivu pod ním a rovněž explodovaly cisterny s palivem ve vlaku projíždějícím přes jeho druhé, železniční rameno.

Obrovský význam poškození stavby se ukáže v nadcházejících hodinách a dnech. V neposlední řadě i to, zda se Moskva rozhodne na útok nějak reagovat.

Symbolika načasování

Bezprostředně po sobotním výbuchu si mnozí analytici rychle všimli načasování akce. Došlo k němu jen den poté, co Vladimir Putin oslavil svoje sedmdesáté narozeniny. Navíc v situaci, kdy na východní a jižní frontě své agresivní války proti Ukrajině utrpěl řadu ponižujících porážek a kdy se Rusko ve velkém rozsahu stáhlo.

Úder nyní přichází jako odpověď Putinově jadernému štvaní sotva týden poté, co prezident podepsal dekret, na jehož základě nezákonně anektoval čtyři ukrajinské provincie.

Načasování zjevného útoku je však významnější než jen symbolické. Most byl klíčovou logistickou zásobovací linkou nejen pro ruské síly na okupovaném Krymu, ale i na dalších místech na jihu Ukrajiny. Právě odtud se ruské síly v posledních dnech stahují. Hlavní zásobovací linie z ruské pevniny včetně vlakové linky do Melitopolu se tak dostává pod stále větší ukrajinský tlak.

Tento význam přirozeně neunikl ani obyvatelům Krymu. Ti se okamžitě se zveřejněním ranní zprávy vrhli na čerpací stanice, aby natankovali svá auta.

Přestože existují i jiné způsoby zásobování Krymu, včetně jeho přístavů, poškození mostu má obrovský význam pro místo, které bylo donedávna Ruskem považováno za doménu mimo dosah Ukrajiny. To se však v posledních měsících změnilo. Útok na námořní leteckou základnu v Sakách v srpnu vyústil v to, že ruští turisté hromadně prchali z krymských pláží a ucpali most kilometrovými kolonami. Zdá se také, že Putin poté některé ruské námořní síly nenápadně přesunul, neboť fronta se stále víc přibližovala.

Jak Moskva nyní zareaguje, je velkou otázkou. Ukrajina v posledních týdnech úspěšně tlačila na protiofenzívu, zatímco mezi ruskými elitami a komentátory roste znepokojení nad vedením Putinovy války.

„Jeden z ukrajinských generálů hovořil o nutnosti udeřit na Kerčský most. Doufám, že chápe, co bude cílem odvety,“ uvedl v dubnu bývalý ruský prezident a premiér a současný místopředseda ruské bezpečnostní rady Dmitrij Medveděv.

Nehledě na způsobené škody jde o obrovské propagandistické vítězství Kyjeva. Ukrajina dala jasné znamení, že se nejen nebojí Putinových jaderných hrozeb, ale že věří, že válku vyhraje, uzavírá The Guardian.